Від високосних секунд відмовляться з 2027 року через ризик збоїв інтернету

15 жовтня Генеральна конференція з мір і ваг (CGPM) ухвалила у Версалі резолюцію про скасування високосних секунд. Рішення набуде чинності 20 травня 2027 року, у Всесвітній день метрології, пише The Verge.

Високосну секунду періодично додають до всесвітнього координованого часу (UTC), щоб він збігався з астрономічним. Атомні годинники відлічують секунди рівномірно, а Земля обертається нерівномірно, тож ці дві шкали поступово розходяться. Ще 2022 року метрологи домовилися відмовитися від високосних секунд не пізніше 2035-го, а тепер цей строк скоротили на вісім років.

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Поспішити метрологів змусили зміни в обертанні Землі. Через них секунду, можливо, доведеться не додати, а вперше відняти. Резолюція оцінює ймовірність такого сценарію до 2035 року в 30%. Від’ємну секунду ще ніколи не застосовували, і критична інфраструктура до неї здебільшого не готова, йдеться в документі.

Безперервного часу без стрибків, за текстом резолюції, потребують транспорт, енергетика, телекомунікації й космічна галузь. Телекомунікаційне обладнання синхронізують за точним часом, тож зайва секунда може збити його роботу. На думку авторів документа, ризик зростає й через інше. Великі постачальники послуг обробляють високосні секунди кожен по-своєму, а пристроїв інтернету речей і розумних енергомереж стає дедалі більше.

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Ці побоювання небезпідставні. Після додавання високосних секунд збої вже виникали у Foursquare, Reddit, LinkedIn, Yelp та на інших платформах. За скасування цієї системи давно виступають і Meta, Google, Microsoft та Amazon.

Після скасування атомний і астрономічний час поступово розходитимуться. Резолюція обмежує різницю між ними 3600 секундами, тобто годиною. The Verge називає це переходом на «високосні години». Таку поправку, за даними видання, знадобиться внести приблизно через 3000 років.