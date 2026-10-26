Starlink Mobile веде переговори про оренду 80 тис. веж, щоб стати четвертим оператором США

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Starlink
Фото: GettyImages

SpaceX Ілона Маска домовляється з Crown Castle, одним із найбільших власників веж зв’язку в США, про оренду місць для обладнання Starlink Mobile. Так компанія планує створити четвертого загальнонаціонального мобільного оператора країни, пише агентство Bloomberg.

Загалом ідеться про доступ приблизно до 80 тис. веж. Для порівняння, 2025 року T-Mobile повідомляв про понад 82 тис. веж зв’язку у своїй мережі. Разом з AT&T і Verizon цей оператор входить до трійки найбільших у країні — саме з ними має конкурувати Starlink Mobile.

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Мобільні оператори зазвичай не володіють вежами, а орендують на них місця для свого обладнання. Так дешевше, ніж утримувати й обслуговувати вежі самостійно, до того ж однією вежею можуть спільно користуватися кілька операторів. Окрім Crown Castle, найбільші власники такої інфраструктури в США — American Tower і Vertical Bridge Holdings.

Наземна мережа має доповнити супутникову частину Starlink Mobile. Федеральна комісія зв’язку США (FCC) уже дозволила SpaceX запустити 15 тис. супутників, з якими телефони абонентів зможуть з’єднуватися напряму. Проте щоб зв’язок на землі був надійним, SpaceX потрібні й базові станції на вежах.

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Гендиректор SpaceX Ілон Маск не приховує, що хоче з нуля створити незалежного мобільного оператора. Для цього компанія придбала ліцензії на частоти нижнього діапазону. За словами Маска, разом із супутниками Starlink та іншими технологіями вони дадуть змогу створити «великого мобільного оператора».

«Ми розвиватимемо наземні мережі, щоб забезпечити зв’язок усюди, де SpaceX і Starlink мають право працювати», — заявив Маск. На його думку, нові запуски супутників і отримані частоти допоможуть Starlink Mobile стати великим мобільним оператором у США. Утім, технічний директор T-Mobile Джон Со вважає, що Starlink Mobile не замінить наземні мережі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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