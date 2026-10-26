Spotify запустив автомобільний застосунок із власним інтерфейсом

21 жовтня Spotify оголосив про запуск нового автомобільного застосунку, що працює безпосередньо на Android Automotive OS. Першими його отримали електричні Audi A6 e-tron і Q6 e-tron, а також A5, Q5 та A6 2026 модельного року.

Android Automotive OS — операційна система Google, яку деякі автовиробники встановлюють у вбудовані мультимедійні комплекси. Попередній застосунок Spotify для цієї системи власного інтерфейсу не мав. Компанія забезпечувала серверну частину, плейлисти й музичний каталог, а вигляд і розташування елементів на екрані задавали шаблони Google. Тепер Spotify сам створює інтерфейс і виводить його на автомобільні екрани.

- Реклама -

Керівник напряму розвитку автомобільного бізнесу Spotify Джонатан Тарлтон в інтерв’ю The Verge пояснив, що компанія відтепер сама формує кожен піксель зображення й контролює все, що бачить користувач. Шаблони та готові фреймворки її більше не обмежують. «Це на 100% Spotify», — наголосив він.

Новий застосунок має зменшити залежність Spotify від Apple CarPlay і Android Auto. Ці системи переносять інтерфейс смартфона на екран автомобіля, і саме ними водії здебільшого користуються за кермом. За даними компанії, в автомобілі музику слухають 34% щомісячних активних користувачів Spotify і 77% передплатників Premium.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Завантажити застосунок можна з Audi Application Store у 47 країнах. Працює він без смартфона — під’єднувати телефон через Bluetooth чи кабель не потрібно. Серед його функцій — голосове керування, режими Spotify Jam і Spotify DJ, а також відеокліпи й тексти пісень, синхронізовані з музикою.

Упродовж 2027 року Spotify планує вбудувати застосунок в автомобілі інших виробників. Паралельно компанія розширює географію своїх сервісів — на початку жовтня вона пообіцяла запустити аудіокниги у понад 180 країнах, зокрема в Україні.

При цьому від підтримки Apple CarPlay й Android Auto Spotify не відмовляється. За словами Тарлтона, компанія й надалі вкладає кошти в технології, що виводять контент зі смартфона на автомобільний дисплей, а новим застосунком лише хоче дати користувачам вибір.