Sony зняла з продажу в Японії останній програвач UHD Blu-ray

З 22 жовтня японський підрозділ Sony більше не постачає в магазини програвач UBP-X700/K для дисків Ultra HD Blu-ray (UHD Blu-ray) з відео в 4K. Інших автономних програвачів такого формату в асортименті компанії не лишилося, повідомляє FlatpanelsHD з посиланням на блог японського продавця Kunkoku.

За даними Kunkoku, у Японії диски UHD Blu-ray з усіх пристроїв Sony тепер відтворює лише ігрова консоль PlayStation 5. Цю інформацію підтвердило й японське представництво компанії. На його сайті вказано, що моделі немає в наявності й нових постачань не очікують. Водночас глобального пресрелізу Sony не публікувала, а про наступника чи заміну для UBP-X700/K не повідомляла.

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Модель UBP-X700/K надійшла в продаж у травні 2025 року. Останнім програвачем UHD Blu-ray у лінійці Sony вона стала понад рік тому, коли компанія припинила випуск моделі UBP-X800M2.

Утім, PS5 не може повноцінно замінити програвач. Це передусім ігровий пристрій, до того ж без підтримки Dolby Vision, одного з поширених форматів HDR-відео. Крім того, Sony вже оголосила, що з січня 2028 року повністю припинить випуск ігор на фізичних носіях. Через це з’явилися побоювання, що майбутня PlayStation 6 може взагалі вийти без оптичного приводу.

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Від дискової техніки Sony відмовляється поступово. Раніше компанія пішла з ринку автономних програвачів компакт-дисків і аудіодисків SACD, а в лютому оголосила, що більше не випускатиме Blu-ray-рекордери. Після цього попит на рекордери Panasonic різко зріс. На той момент у продажу також лишалося по одній моделі звичайного Blu-ray-програвача й DVD-програвача Sony.

Оскільки Sony — японська компанія, її рішення щодо асортименту в Японії зазвичай випереджають зміни на інших ринках. Утім, у США, Європі та інших регіонах Sony офіційно ще не зняла UBP-X700/K з виробництва.

Серед великих брендів електроніки програвачі UHD Blu-ray тепер продає лише Panasonic. Такі пристрої почали випускати й кілька нових, переважно китайських виробників, але, на думку FlatpanelsHD, вони навряд чи суттєво змінять ситуацію. Sony була одним із головних розробників формату Blu-ray і рушійною силою поширення UHD Blu-ray, тож видання називає її відхід серйозним ударом по всьому ринку оптичних дисків.