Nokia та ICEYE можуть розробити для України власну систему супутникового зв’язку

Під час візиту прем’єр-міністра Фінляндії в Україну оголосили про партнерство Міністерства оборони з компаніями ICEYE та Nokia. Згодом компанії уточнили, що співпраця охопить космічну галузь і насамперед розробку суверенної системи супутникового зв’язку для України.

Суверенною таку систему називають тому, що країна сама володіє супутниками, наземною інфраструктурою й терміналами та керує ними. «Україні потрібні захищені, суверенні та високопродуктивні системи супутникового зв’язку, які вона контролюватиме самостійно», — заявив гендиректор ICEYE Рафал Моджевський. За його словами, компанія вміє швидко розгортати такі космічні місії, а Україну підтримує ще з 2022 року.

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Обидві компанії фінські: ICEYE працює у сфері космічної розвідки, Nokia — один із найбільших у світі постачальників телекомунікаційного обладнання. Незадовго до цього вони домовилися разом розробляти захищені системи зв’язку на низькій навколоземній орбіті для урядів. Ці системи мають обслуговувати військових, прикордонників, екстрені служби та рятувальників під час стихійних лих. Побудувати їх планують на європейських технологіях, а перші супутники вивести на орбіту у 2028 році. У Польщі ICEYE вже працює над подібним проєктом — у вересні компанія та оборонний концерн PGZ уклали угоду про військову супутникову систему MILSATCOM.

У Nokia пояснюють, навіщо Україні такий проєкт. Голова підрозділу Nokia Defense Мікко Хаутала зазначив, що супутникові мережі дають змогу зберегти зв’язок, коли наземна інфраструктура працює з перебоями. Тому він вважає їх важливою частиною будь-якої захищеної системи комунікацій. Згідно з листом про наміри, Nokia, ICEYE та Україна разом вивчать, як суверенна супутникова мережа може зробити український зв’язок стійкішим і цілком підконтрольним самій країні.