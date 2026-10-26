Китайські інженери досягли швидкості 3,2 Пбіт/с в оптоволокні на комерційному обладнанні

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CICT
Chinese government website for Hubei Province

Китайська державна група CICT передала дані одним оптичним волокном зі швидкістю 3,2 Пбіт/с у реальному часі. Це новий рекорд для такого режиму передачі. Попередній, 2,5 Пбіт/с, та сама команда встановила в березні, повідомляє Департамент економіки та інформатизації провінції Хубей.

З такою швидкістю за одну секунду можна завантажити понад 20 тис. фільмів у форматі 4K. Інакше кажучи, одне таке волокно здатне одночасно забезпечити гігабітним доступом 3,2 млн домогосподарств. Березневий результат відповідав 2,5 млн. Для порівняння, TeleGeography цього року оцінила сумарну пропускну здатність усіх міжнародних інтернет-каналів світу у 2259 Тбіт/с, тобто приблизно у 2,3 Пбіт/с.

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Над рекордом працювали Національна ключова лабораторія технологій і мереж оптичного зв’язку групи CICT, лабораторія Peng Cheng і виробник волокна FiberHome Fujikura. Потребу в такій розробці дослідники пояснюють тим, що через штучний інтелект і нові дата-центри трафік стрімко зростає. Звичайне одномодове волокно з однією серцевиною, тобто світлопровідною жилою, наближається до межі своєї пропускної здатності. Тому команда взяла 10,3-кілометровий відрізок волокна з 24 серцевинами. Дані в ньому розподілили на тисячі паралельних каналів: сигнал ішов водночас різними серцевинами в трьох спектральних діапазонах — S, C та L. За даними Science and Technology Daily, передача була двонапрямною.

Старший інженер з оптичних систем лабораторії Ян Чао пояснив, що для звичайного комерційного волокна стандарту G.652 межа пропускної здатності в діапазонах C та L становить близько 100 Тбіт/с. Нова система, за його словами, збільшує пропускну здатність одного волокна в 32 рази. Для передачі використали оптичні модулі власної розробки. Швидкість передачі даних одним каналом становила 400 Гбіт/с у діапазоні S і 1,2 Тбіт/с у діапазонах C та L. Інженери також оптимізували розташування серцевин у волокні, щоб зменшити перехресні завади між ними.

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Рекорд стосується саме передачі в реальному часі, причому обладнання відповідає комерційним стандартам. Вищих швидкостей, як нагадує Tom’s Hardware, досягали в лабораторних дослідах. На подібному 24-серцевинному волокні там отримали 5,29 Пбіт/с. Утім, для таких результатів часто потрібні експериментальна обробка сигналу й лабораторна апаратура. Тож, на думку видання, китайська система ближча до практичного застосування.

Ян Чао вважає, що багатосерцевинні волокна знадобляться для з’єднання великих обчислювальних центрів, магістральних ліній і мереж 6G. Роботу команди, за інформацією хубейського департаменту, відібрали для міжнародної конференції з оптичного зв’язку OFC 2026, а її авторів запросили опублікувати статтю в науковому журналі.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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