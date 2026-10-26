Ілон Маск інвестував у Skydance близько 1 млрд доларів — CNBC

Новини
Ілон Маск став інвестором медіакомпанії Skydance

Ілон Маск вклав близько 1 млрд доларів у медіакомпанію Skydance, яка шукає нових акціонерів після купівлі Warner Bros. Discovery. Додатковий капітал потрібен компанії, щоб об’єднати придбані активи й водночас скоротити витрати, повідомляє телеканал CNBC з посиланням на анонімні джерела.

Skydance — нова назва Paramount Skydance, яка 6 жовтня завершила купівлю Warner Bros. Discovery за 110 млрд доларів. Після угоди компанії належить великий портфель розважальних і медійних брендів. Водночас її чистий борг сягає близько 80 млрд доларів, пише Variety. Пріоритетом гендиректор компанії Девід Еллісон вважає технологічний розвиток бізнесу.

- Реклама -

Маска з родиною Еллісонів пов’язують давні ділові зв’язки. Батько Девіда, співзасновник Oracle Ларрі Еллісон, 2022 року допоміг Маскові купити Twitter за 44 млрд доларів і вклав в угоду мільярд доларів. А 2025 року він особисто поручився за понад 40 млрд доларів акціонерного капіталу, якого Paramount потребувала для купівлі Warner Bros. Discovery.

Умов і структури нової інвестиції, за даними CNBC, не розголошують. Угоду уклали в той час, коли Маск відновив стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Той раніше підтримав намір Paramount купити Warner Bros. Discovery.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Можливу співпрацю Skydance зі SpaceX, компанією Маска, ще напередодні передбачив американський медіамагнат Джон Мелоун. Виступаючи 21 жовтня на саміті Paley International Council у Нью-Йорку, він припустив, що компанії можуть укласти угоду про взаємні інвестиції на 8–10 млрд доларів і поширення контенту в усьому світі. Утім, Мелоун не стверджував, що переговори вже тривають.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
119
- Реклама -

Читайте також

Новини

Власники Apple TV отримали змогу дивитися Instagram на телевізорі

Instagram випустив застосунок для медіаплеєрів Apple TV. У ньому можна дивитися Reels, довгі відео й прямі трансляції на екрані телевізора.
Новини

SWEET.TV назвав дату прем’єри шоу Destination X і десятьох його учасників

19 листопада SWEET.TV покаже українську версію бельгійського реаліті-шоу Destination X. Ведучим стане Дмитро Каднай, а переможець отримає приз у 500 тис. грн.
Новини

Nokia та ICEYE можуть розробити для України власну систему супутникового зв’язку

Міністерство оборони України підписало лист про наміри з ICEYE та Nokia. Сторони вивчать, як створити для країни систему супутникового зв'язку під її контролем.
Новини

Китайські інженери досягли швидкості 3,2 Пбіт/с в оптоволокні на комерційному обладнанні

Китайські інженери передали дані оптоволокном зі швидкістю 3,2 Пбіт/с. Одним таким волокном за секунду можна завантажити понад 20 тис. фільмів у 4K.
Новини

Від високосних секунд відмовляться з 2027 року через ризик збоїв інтернету

Генеральна конференція з мір і ваг проголосувала за скасування високосних секунд із 20 травня 2027 року. Раніше через них виникали збої інтернет-сервісів.