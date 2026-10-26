Дослідження: відмова від стеження спрацьовує не в усіх смарттелевізорах

Дослідники Північно-Східного університету США з’ясували, що смарттелевізори Samsung, Vizio і Roku й далі обмінюються даними із серверами розпізнавання контенту навіть після того, як власник відмовився від стеження в налаштуваннях. Такий трафік учені фіксували в тисячах тестів, але розшифрувати його не змогли, пише Ars Technica.

Технологія автоматичного розпізнавання контенту (Automatic Content Recognition, ACR) визначає за зображенням або звуком, що саме показує екран. Вона працює з ефірним мовленням, застосунками й пристроями, під’єднаними кабелем, а результати надсилає на віддалені сервери. Ці дані допомагають оцінювати телеаудиторію й показувати глядачам цільову рекламу. Саме від такого обміну власник і відмовляється в налаштуваннях телевізора.

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Для перевірки дослідники відібрали 12 телевізорів десяти виробників, які працюють на восьми операційних системах. Серед них — моделі Amazon, Hisense, LG, Roku, Samsung, Sony, Supersonic, TCL, Vizio і Westinghouse. На цих моделях учені провели 5943 контрольовані експерименти. У них телевізори приймали ефірний сигнал, отримували зображення через HDMI, працювали з вбудованими й сторонніми стримінговими застосунками або перебували в режимі очікування. У кожному з цих сценаріїв дослідники порівнювали трафік до серверів ACR з увімкненим стеженням і після відмови від нього. Записували його за допомогою інструментів Mon(IoT)r і SPHERE Research Infrastructure.

За оцінкою авторів, перевірені операційні системи охоплюють близько 95% ринку смарттелевізорів у США, тож проблему ACR можна вважати поширеною. Водночас на окремих моделях результати можуть відрізнятися від отриманих у дослідженні. На одних розпізнавання вимкнеться цілком, на інших і далі працюватиме повністю або частково.

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Найбільший розрив між налаштуваннями й реальною поведінкою телевізора вчені виявили в Samsung, Vizio і Roku. На моделях Samsung із системою Tizen трафік, характерний для ACR, не зникав у 41 з 60 тестів з ефірним мовленням і в 18 з 30 тестів через HDMI. Із вбудованим стримінговим застосунком він зберігався в усіх 30 тестах.

Телевізори Vizio, які у звіті фігурують під колишньою назвою платформи SmartCast, після відмови від стеження зверталися до вузла хмарного сервісу Amazon Kinesis в усіх перевірених сценаріях. Навіть на обсяг цього трафіку відмова помітно не впливала. У Roku подібна активність тривала під час перегляду власного стримінгового сервісу компанії The Roku Channel, на який відмова від стеження не поширювалася.

Натомість на перевірених телевізорах LG з webOS, Amazon Fire TV, Sony з Google TV і пристроях на платформі VIDAA відмова від ACR у межах вимірювань спрацювала.

Оскільки трафік до серверів ACR зашифрований, дослідники формально не можуть стверджувати, що зафіксували саме роботу розпізнавання контенту. Утім, обмін даними із цими серверами після відмови власника від стеження виглядає підозріло.

Збір даних про те, що дивляться власники смарттелевізорів, уже не раз критикували. У грудні 2025 року прокуратура штату Техас через це подала позов проти Sony, Samsung, LG, Hisense і TCL.

Частина власників тим часом захищається самотужки. Дехто з них за допомогою ШІ-агентів прибирає рекламу й зайві програми з телевізорів. Робити це доводиться на власний ризик, адже так можна втратити гарантію або навіть вивести пристрій з ладу.