Вісім сертифікатів TLS із примітивними ключами поставили під загрозу безпеку інтернету

20 жовтня автори неформального попередження опублікували повідомлення, підписане закритим ключем одного з восьми проміжних сертифікатів TLS індійського центру сертифікації eMudhra. Закриті ключі цих сертифікатів виявилися настільки слабкими, що ними міг би скористатися будь-хто, пише видання Ars Technica.
Усі вісім сертифікатів уже заблокували розробники браузерів, а також низки популярних застосунків і мов програмування. Винятком, схоже, лишається Edge у Windows 10: на момент виходу оригінальної статті він усе ще з’єднувався з 12 вразливими хостами. Повідомлень про те, що журнали прозорості (публічні реєстри виданих сертифікатів) зафіксували зловмисне використання цих ключів, поки немає.
Проміжні сертифікати дають центру сертифікації право видавати сертифікати окремим сайтам. Саме на такій системі довіри тримається HTTPS, який Google наприкінці лютого запропонувала захистити від квантового злому.
Текст повідомлення — «We have a problem here — Wayne» («У нас тут проблема — Вейн»). Цифровий підпис під ним довів, що автори контролюють закритий ключ, а отже, таким ключем можна випускати несанкціоновані сертифікати, яким довіряли б мільйони серверів у всьому світі. Утім, для перехоплення трафіку зловмисник має стати посередником між сторонами з’єднання, і легше це тим, хто керує локальною мережею, наприклад у кав’ярні чи університеті.
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Блокування не розв’язує проблему повністю: наслідки доведеться усувати тривалий час, вважає Філіппо Вальсорда (Filippo Valsorda), мейнтейнер криптографії в мові Go. За його словами, дуже довгий «хвіст» становлять пристрої інтернету речей, контейнери Docker, забуті машини з Linux та інструменти командного рядка з власною копією кореневих сертифікатів. Дистрибутиви Linux поступово випускають оновлення, а деякі ще не готові, і потім адміністраторам доведеться встановити їх на багатьох машинах.