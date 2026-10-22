Вісім сертифікатів TLS із примітивними ключами поставили під загрозу безпеку інтернету

Новини
TLS (Transport Layer Security)

20 жовтня автори неформального попередження опублікували повідомлення, підписане закритим ключем одного з восьми проміжних сертифікатів TLS індійського центру сертифікації eMudhra. Закриті ключі цих сертифікатів виявилися настільки слабкими, що ними міг би скористатися будь-хто, пише видання Ars Technica.

Усі вісім сертифікатів уже заблокували розробники браузерів, а також низки популярних застосунків і мов програмування. Винятком, схоже, лишається Edge у Windows 10: на момент виходу оригінальної статті він усе ще з’єднувався з 12 вразливими хостами. Повідомлень про те, що журнали прозорості (публічні реєстри виданих сертифікатів) зафіксували зловмисне використання цих ключів, поки немає.

- Реклама -

Проміжні сертифікати дають центру сертифікації право видавати сертифікати окремим сайтам. Саме на такій системі довіри тримається HTTPS, який Google наприкінці лютого запропонувала захистити від квантового злому.

Текст повідомлення — «We have a problem here — Wayne» («У нас тут проблема — Вейн»). Цифровий підпис під ним довів, що автори контролюють закритий ключ, а отже, таким ключем можна випускати несанкціоновані сертифікати, яким довіряли б мільйони серверів у всьому світі. Утім, для перехоплення трафіку зловмисник має стати посередником між сторонами з’єднання, і легше це тим, хто керує локальною мережею, наприклад у кав’ярні чи університеті.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Блокування не розв’язує проблему повністю: наслідки доведеться усувати тривалий час, вважає Філіппо Вальсорда (Filippo Valsorda), мейнтейнер криптографії в мові Go. За його словами, дуже довгий «хвіст» становлять пристрої інтернету речей, контейнери Docker, забуті машини з Linux та інструменти командного рядка з власною копією кореневих сертифікатів. Дистрибутиви Linux поступово випускають оновлення, а деякі ще не готові, і потім адміністраторам доведеться встановити їх на багатьох машинах.

- Реклама -
  • Позначки
  • TLS

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

З 2024 року злодії вкрали у Великій Британії 153 км мідних кабелів зв’язку

З квітня 2024 року у Великій Британії вкрали 153 км мідних кабелів оператора Openreach. За його даними, понад 100 тис. людей лишилися без інтернету чи телефону.
Новини

Американські інженери в 100 разів прискорили бездротовий зв’язок на тепловому шумі

Американські інженери описали бездротовий зв'язок на тепловому шумі, швидший у 100 разів за попередні досліди. Він дає близько 1 кбіт/с на відстані 50 см.
Новини

Росія пошкодила ще один київський дата-центр — GigaCenter

20 жовтня внаслідок російської атаки пошкоджено київський дата-центр GigaCenter. Компанія працює над локалізацією наслідків удару.
Новини

Сервіс пошуку фільмів і серіалів JustWatch запускає власний стримінг

Сервіс JustWatch запускає власний стримінг JustWatch TV. На старті він працюватиме у 12 країнах — України серед них наразі немає.
Новини

Власник «Київстару» купує мобільного оператора в Узбекистані

VEON купує оператора Perfectum в Узбекистані за $207 млн. Його частоти й мережу 5G на обладнанні Nokia група приєднає до Beeline Uzbekistan.