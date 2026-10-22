Вісім сертифікатів TLS із примітивними ключами поставили під загрозу безпеку інтернету

20 жовтня автори неформального попередження опублікували повідомлення, підписане закритим ключем одного з восьми проміжних сертифікатів TLS індійського центру сертифікації eMudhra. Закриті ключі цих сертифікатів виявилися настільки слабкими, що ними міг би скористатися будь-хто, пише видання Ars Technica.

Усі вісім сертифікатів уже заблокували розробники браузерів, а також низки популярних застосунків і мов програмування. Винятком, схоже, лишається Edge у Windows 10: на момент виходу оригінальної статті він усе ще з’єднувався з 12 вразливими хостами. Повідомлень про те, що журнали прозорості (публічні реєстри виданих сертифікатів) зафіксували зловмисне використання цих ключів, поки немає.

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Проміжні сертифікати дають центру сертифікації право видавати сертифікати окремим сайтам. Саме на такій системі довіри тримається HTTPS, який Google наприкінці лютого запропонувала захистити від квантового злому.

Текст повідомлення — «We have a problem here — Wayne» («У нас тут проблема — Вейн»). Цифровий підпис під ним довів, що автори контролюють закритий ключ, а отже, таким ключем можна випускати несанкціоновані сертифікати, яким довіряли б мільйони серверів у всьому світі. Утім, для перехоплення трафіку зловмисник має стати посередником між сторонами з’єднання, і легше це тим, хто керує локальною мережею, наприклад у кав’ярні чи університеті.

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Блокування не розв’язує проблему повністю: наслідки доведеться усувати тривалий час, вважає Філіппо Вальсорда (Filippo Valsorda), мейнтейнер криптографії в мові Go. За його словами, дуже довгий «хвіст» становлять пристрої інтернету речей, контейнери Docker, забуті машини з Linux та інструменти командного рядка з власною копією кореневих сертифікатів. Дистрибутиви Linux поступово випускають оновлення, а деякі ще не готові, і потім адміністраторам доведеться встановити їх на багатьох машинах.