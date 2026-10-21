З 2024 року злодії вкрали у Великій Британії 153 км мідних кабелів зв’язку

Тисячі клієнтів британського оператора Openreach два дні лишалися без інтернету й телефону в селі Тернско в Південному Йоркширі, пише видання Datacenter Dynamics з посиланням на BBC. Збій стався, коли злодії витягали з землі мідні кабелі оператора й пошкодили місцеву мережу.

Openreach перепросила перед усіма постраждалими й заявила, що якнайшвидше усуває значні пошкодження. Вона також нагадала, що крадіжка кабелів — серйозний злочин, який помітно позначається на місцевих громадах. Для оператора це не вперше: злодії й раніше викрадали його кабелі в різних частинах Великої Британії, зокрема в Ессексі, Гемпширі та Оксфордширі.

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З квітня 2024 року понад 100 тис. людей у Великій Британії, за даними Openreach, втратили стаціонарний телефонний зв’язок або широкосмуговий інтернет через крадіжки міді. За цей час злодії вкрали 153 км кабелів, а на ремонт пошкоджених ліній компанія витратила 1,2 млн людино-годин.

Через це Openreach посилила боротьбу зі злодіями. У травні вона оголосила про партнерство з компанією EMR, що переробляє вторинну сировину, і благодійною організацією Crimestoppers, яка допомагає протидіяти злочинності. Крім того, оператор і далі маркує кабелі та обладнання SelectaDNA — синтетичною ДНК з ультрафіолетовим маркером, яку розпилюють безпосередньо на них.

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Тим часом оптоволокно вже охопило майже 24 млн будинків і приміщень, але напади на стару мідну інфраструктуру, за словами компанії, уповільнюють перехід на нього. Регіональний менеджер Openreach із безпеки Джеймс Арнольд у 2025 році розповів DCD, що оператор виводить мідну мережу з експлуатації в усій країні. За його словами, це майже перегони зі злочинцями: що швидше мідь витягнуть із землі, то менше її дістанеться злодіям.

Нагадаємо, нещодавно у США оператор AT&T зареєстрував понад 10 тис. випадків крадіжок міді зі збитками близько $82 млн. Разом із T-Mobile і Verizon він приєднався до ініціативи проти крадіїв мідних кабелів зв’язку.