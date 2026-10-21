Сервіс пошуку фільмів і серіалів JustWatch запускає власний стримінг

Компанія JustWatch, яка розробила гід для пошуку фільмів і серіалів, виходить на ринок стримінгу з власною платформою JustWatch TV. Вона пропонуватиме контент 30 партнерів за платною та безплатною підпискою, а також оренду стрічок, пише TechCrunch.

Компанія працює вже 12 років, а її гід допомагає знайти, на якій платформі доступний потрібний фільм чи серіал, бо каталоги сервісів постійно змінюються. Бібліотека JustWatch налічує приблизно 500 000 назв і охоплює понад 1500 платформ. Гід доступний на 140 ринках, зокрема в Україні, а його аудиторія — близько 50 млн користувачів.

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JustWatch TV компанія анонсувала у вересні, але на старті платформа обмежиться 12 країнами: США, Канадою, Великою Британією, Ірландією, Німеччиною, Францією, Австрією, Італією, Іспанією, Швейцарією, Австралією та Новою Зеландією. України серед них немає. Дивитися її можна буде в наявних застосунках гіду та на сайті.

У безплатній версії буде добірка контенту з рекламою. Натомість передплата JustWatch TV Plus відкриє доступ до понад 300 найменувань і додасть розширені фільтри, а також можливість приховувати переглянуті або небажані фільми й серіали. Водночас в окремих країнах обіцяють запустити й оренду.

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Окрім місячної підписки за $3,99, сервіс пропонує «довічну» за $49,99. Світові надходження стримінгових сервісів від передплат у 2025 році вперше перевищили $150 млрд.

Старший віцепрезидент JustWatch Квентін Карбонелл пояснив, що за величезного вибору люди постійно шукають, де дивитися потрібний фільм чи серіал, тож зараз слушний момент, щоб стати універсальним центром розваг. Власний сервіс, за його словами, розширить аудиторію, а гід і далі спрямовуватиме користувачів до партнерів. Глядачі також зможуть частково впливати на каталог, надсилаючи запити на додавання фільмів чи серіалів.