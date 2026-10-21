Росія пошкодила ще один київський дата-центр — GigaCenter

Компанія GigaCenter повідомила в Facebook, що її київський дата-центр постраждав 20 жовтня від російської атаки. Через це в роботі обладнання, яке клієнти розмістили в дата-центрі, можливі перебої.

Фахівці GigaCenter наразі займаються локалізацією наслідків удару. Втім, масштаб пошкоджень і терміни відновлення роботи обладнання компанія поки не називає.

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GigaCenter — комерційний дата-центр, який розміщує серверне та мережеве обладнання бізнесу, банків, державних установ і ІТ-компаній. У Києві він працює з 2014 року й входить до української групи GIGAGROUP. До неї також належать телекомунікаційний оператор GigaTrans, хмарний провайдер GigaCloud і агентство з кібербезпеки GigaSafe.

Дані сервісу YouControl показують, що у 2025 році ТОВ «Гігацентр Україна» наростило виторг на 26,6%, до 97,5 млн грн, а прибуток — на 79,7%, до 1,7 млн грн.

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Це не перша атака на київські дата-центри за останні тижні. Ще 1 жовтня після серії російських ударів київський дата-центр «Парковий» вивели з ладу, а дані його клієнтів розгорнули в ЄС.

Через п’ять днів, 6 жовтня, «Омега Телеком» оголосила про припинення роботи свого київського дата-центру після масованої атаки Росії. Зв’язок вона відновлює на резервних майданчиках.

Напередодні удару по GigaCenter, у ніч на 19 жовтня, Росія балістичними ракетами знищила дата-центр «Датагруп». Обладнання та інфраструктура майданчика непридатні до роботи, відновити його вже неможливо.