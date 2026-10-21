Американські інженери в 100 разів прискорили бездротовий зв’язок на тепловому шумі

Інженери Стенфордського університету пояснили, чому бездротовий зв’язок на тепловому шумі працює навіть за кімнатної температури, і порівняно з попередніми демонстраціями збільшили його швидкість у 100 разів. Результати роботи опубліковані 20 жовтня в журналі Національної академії наук США (PNAS), повідомляє Stanford Report.

Тепловий шум — це випадкові коливання напруги, які виникають через рух електронів у провідниках. Він є завжди, а його інтенсивність залежить від температури. Радіо- та мобільному зв’язку він зазвичай заважає, а астрономи за ним вивчають далекі планети й зорі. У такому зв’язку носієм даних стає сам шум. Передавач з антеною при цьому лише перемикається між двома типами електричних кіл: одне позначає нуль, інше — одиницю. Приймач підсилює шум, який відбивається від антени, і за його змінами зчитує двійковий код.

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Ідея належить Зеріні Капетанович, старшій авторці статті й доцентці електротехніки Стенфордського університету. Вона шукала спосіб передавати небагато даних, як-от показники вологості ґрунту, і хотіла створити аналог RFID-міток (радіочастотної ідентифікації) для оплати проїзду на трасах, але без потужного сигналу-запиту. Перший дослід був успішним, але його результат лишався загадкою: інформація доходила до приймача, хоча вся система мала кімнатну температуру.

Розгадка — у приймачі. Його підсилювач працює як «електронний холодильник»: сповільнює електрони й тим самим знижує «температуру» шуму для приймача. Тим часом передавач перемикається між станами, що поглинають і відбивають шум, тому відбитий сигнал виглядає то «холоднішим», то «гарячішим». Професор електротехніки Джозеф Кан порівняв це з дзеркальцем, яким людина на безлюдному острові відбиває світло, щоб подати знак: передавач лише відбиває шум і нічого не охолоджує.

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За результатами дослідів автори вивели математичну модель каналу зв’язку. Така модель потрібна для проєктування й оптимізації будь-яких бездротових систем, зокрема стільникових мереж. Налаштувавши установку за моделлю, дослідники підняли швидкість передачі даних у 100 разів. Згідно зі статтею, система на частоті 11,2 ГГц забезпечує близько 1 кбіт/с на відстані 50 см і 65 біт/с на 80 см. Автори також розрахували теоретичну межу пропускної здатності каналу й показали, що полярні коди, клас кодів виправлення помилок, дають змогу її досягти.

Проте всі досліди провели в безлунній камері, куди не проникали зовнішні сигнали. Тепер автори перевіряють, як об’єднати кілька передавачів у мережу і як не втратити сигнал у шумнішому середовищі поза камерою.

Передавач, що працює на радіочастотах, споживає до 1000 разів більше енергії, ніж передавач лише на тепловому шумі. Тому технологія може підійти там, де потрібно передавати небагато даних за обмеженого живлення і де активний сигнал створює перешкоди: поруч із медичним обладнанням, на астрономічних обсерваторіях, у системах моніторингу довкілля. Пасивні відбивачі прискорюють і звичайний зв’язок: у серпні дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго показали друковані плитки для стін, які відбивають міліметрові хвилі й майже вдвічі збільшили швидкість бездротового зв’язку в приміщеннях.