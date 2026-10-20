Vodafone встановить сонячні електростанції ще на 400 базових станціях

«Vodafone Україна» розпочав другий етап власного проєкту сонячної генерації. Цього разу оператор планує обладнати сонячними електростанціями (СЕС) 400 базових станцій у різних регіонах країни, повідомили в пресслужбі компанії.

Перший етап Vodafone завершив у червні 2026 року. Тоді власні СЕС отримали 100 базових станцій у 14 областях. Друга хвиля буде вчетверо більшою, тож загалом програма охопить 500 об’єктів.

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Обидва етапи входять до ширшої програми, якою Vodafone посилює енергетичну стійкість мережі. Цю програму компанія розвиває під час війни, коли енергосистему України регулярно атакують.

Для базової станції сонячна електростанція стає ще одним джерелом живлення. Удень вона зменшує споживання електроенергії із зовнішньої мережі й допомагає підтримувати заряд акумуляторів. У сонячну погоду виробітку СЕС може вистачати на все поточне споживання базової станції. Тоді батареї зберігають більший запас енергії на випадок знеструмлення.

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Технологію оператор перевірив упродовж першого літа. За цей сезон перша сотня СЕС виробила понад 110 тис. кВт·год електроенергії. Сумарна встановлена потужність цих електростанцій — 360 кВт, у середньому приблизно 3,6 кВт на базову станцію. Оператор прогнозує, що щороку вони вироблятимуть близько 380 МВт·год, тобто до 30% того, що споживають за рік ці базові станції.

За словами технічного директора «Vodafone Україна» Євгенія Фрунзи, у години найсильнішого сонця окремі базові станції могли обходитися без зовнішньої мережі. Втім, головним для оператора він назвав системний ефект. Сонячна генерація, пояснив він, зменшує споживання з мережі й допомагає зберегти заряд акумуляторів, тож під час відключень резерв живлення більший.