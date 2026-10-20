Власники смарттелевізорів почали вимикати рекламу за допомогою ШІ

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LG Smart TV

Власники телевізорів Xiaomi, TCL, Sony та інших марок доручають ШІ-агентам, зокрема Claude Code від Anthropic, видалити передвстановлені програми й переробити головний екран. Для цього кілька розробників уже оприлюднили готові інструменти, пише TechCrunch.

Власники таких пристроїв невдоволені не лише рекламою, а й збором даних. Зокрема, сучасні смарттелевізори можуть застосовувати автоматичне розпізнавання контенту (ACR). Ця технологія з’ясовує, що показує екран, аналізуючи зображення, звук та інші цифрові дані. Відомості про перегляд потім можна використати для персоналізованої реклами й вивчення звичок глядачів.

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Повернути собі контроль над телевізорами власники намагалися й до появи ШІ-агентів. Вони встановлювали альтернативні оболонки, вимикали передвстановлені застосунки й змінювали системні налаштування, але це вимагало технічних знань і часу. Тим, кому досить замінити головний екран, підходять готові застосунки для Android TV — ATV Launcher, Projectivy Launcher чи FLauncher.

Один із нових інструментів, cleanyourtv, створив розробник Гатін Т. Йому набридла реклама на телевізорі батьків: вона з’являлася ще до запуску Netflix. За допомогою Claude Code розробник під’єднався до телевізора через Wi-Fi, видалив 25 програмних пакетів Xiaomi і зробив власний головний екран, схожий на інтерфейс Apple TV. За його словами, після публікації проєкту цей досвід повторили власники телевізорів кількох марок, зокрема Xiaomi, TCL і Sony. Ще автор запевняє, що cleanyourtv працює без root-прав, тобто без повного доступу до системи.

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dumbtv

Інший проєкт, dumbtv, прибирає рекламу й зайві функції, а на головному екрані лишає застосунки та входи HDMI. В описі проєкту на GitHub також обіцяно, що після цього телевізор не відстежуватиме перегляд. Автор dumbtv Муззаміл Ясін Сабувала розробляв інструмент за допомогою кількох ШІ-моделей, серед яких DeepSeek і Claude. Перевірив він його на телевізорах Fire TV Edition, на моделях Sony, TCL, Philips, Hisense і Xiaomi з Android TV чи Google TV, а також на приставках Nvidia Shield.

Ще один користувач, Раян Дойл, надіслав Claude Code оголошення про продаж свого телевізора й запитав, чи можна його зламати. У відповідь агент пояснив, як видалити рекламу й непотрібні передвстановлені програми, налаштувати заставку та пришвидшити роботу інтерфейсу. У своєму відео Дойл показав, наскільки швидше став відгукуватися телевізор після цих змін.

Втім, такі експерименти не завжди закінчуються успішно. Зокрема, ШІ-агент може не впоратися з налаштуванням, вимкнути важливі компоненти системи або вивести телевізор з ладу. Автори проєктів попереджають, що їхні інструменти ще на стадії розробки, а сумісність залежить від моделі телевізора. Якщо ж такі рішення поширяться, виробникам, за оцінкою TechCrunch, стане важче заробляти на рекламі й на глядацькій увазі вже після того, як телевізор продано.

Нагадаємо, у вересні LG докладно пояснила, як вимкнути такий збір на її телевізорах.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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