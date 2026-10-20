Власник «Київстару» купує мобільного оператора в Узбекистані

19 жовтня група VEON домовилася придбати 100% компанії Rubicon Wireless, яка надає послуги мобільного зв’язку в Узбекистані під брендом Perfectum. Сума угоди становить близько $207 млн, з них приблизно $93 млн — борг Perfectum, який перейде до покупця.

Решту, тобто грошову частину, VEON сплатить власним коштом. Регулятори вже погодили угоду, тож завершити її група розраховує до кінця жовтня.

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Головне, що отримує покупець, — частоти й мережа. Perfectum володіє смугою частот загальною шириною 115 МГц у діапазонах 850 і 3800 МГц. Крім того, на обладнанні Nokia оператор побудував автономну мережу 5G (5G Standalone), якій не потрібна інфраструктура 4G.

VEON приєднає ці ресурси до мережі Beeline Uzbekistan, свого чинного оператора в країні. За оцінкою групи, частот у Beeline Uzbekistan стане приблизно на 50% більше. Вони мають посилити покриття й пропускну здатність мережі, а також підтримати запуск 5G і бездротового інтернету для домівок і офісів (fixed wireless access). Водночас, об’єднавши мережі, VEON розраховує заощадити на капітальних і операційних витратах.

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Гендиректор VEON Каан Терзіоглу назвав Узбекистан, де мешкає майже 40 млн людей, одним з основних ринків зростання групи. «Поєднавши частоти й мережеві активи, які доповнюють одне одного, ми зможемо покращити зв’язок і розширити доступ до цифрових послуг, якими щодня користуються люди й бізнес», — зазначив він.

Окрім України, де групі належить «Київстар», VEON працює в Пакистані, Казахстані, Бангладеш та Узбекистані. Послугами зв’язку групи користуються понад 150 млн людей, а її цифровими сервісами — понад 228 млн. Для цих абонентів у листопаді 2025 року VEON домовилася зі Starlink про прямий зв’язок смартфонів із супутниками.