Великі оператори Європи готують альтернативу Starlink

Чотири найбільші телекомунікаційні групи Європи — Deutsche Telekom, Orange, Telefónica і Vodafone — підписали лист про наміри, щоб спільно позмагатися за радіочастоти для європейської супутникової мережі. Вона має передавати сигнал із супутників безпосередньо на звичайні смартфони (технологія direct-to-device).

Самі оператори побудують у Європі ключову наземну інфраструктуру мережі й візьмуть на себе її координацію та моніторинг. Натомість у супутникове угруповання вони напряму не інвестуватимуть. Його забезпечить окремий супутниковий оператор, якого партнери ще мають обрати. За задумом учасників, такий союз поєднає європейське управління й доступ до ринку з перевіреними технологіями та досвідом розгортання супутникових систем.

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Проєкт має кілька цілей. Компанії хочуть дати клієнтам зв’язок там, де наземне покриття слабке, зробити мережі загального користування стійкішими, захистити критично важливі комунікації та підтримати розвиток європейського супутникового угруповання. Окремо вони наголошують на «відповідальному європейському управлінні ключовою космічною інфраструктурою».

Ініціатори обіцяють надати доступ до нових послуг усім мобільним операторам на відкритих і недискримінаційних умовах. Така модель, за словами учасників, має посилити конкуренцію, зменшити роздробленість ринку й дати європейським споживачам більший вибір.

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Схоже рішення раніше ухвалили й оператори США. Три найбільші з них — AT&T, T-Mobile і Verizon — домовилися об’єднати свої частоти, щоб покрити сигналом «мертві зони» в сільській місцевості.

Частоти для супутникових сервісів обговорюють і на рівні ЄС. Як нагадує The Verge, у травні 2026 року Євросоюз заявив, що розглядає можливість зарезервувати частину діапазону 2 ГГц для європейських компаній. Проти цієї ідеї виступила SpaceX, яка попередила про погіршення роботи Starlink в Україні в разі такого перерозподілу частот.