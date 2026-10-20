TP-Link планує збирати роутери Wi-Fi 8 у США

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TP-Link
Shutterstock

TP-Link підписала лист про наміри з американським контрактним виробником електроніки Key Tronic, який має стати її основним підрядником на ринку США. Першими на його заводі в Коринті (штат Міссісіпі) планують збирати домашні роутери Wi-Fi 8.

TP-Link розраховує запустити збирання 2027 року, щойно отримає дозвіл американських регуляторів. Перші такі пристрої, роутер Archer 8 Ultra і mesh-систему Deco 8 Ultra, компанія у вересні показала на IFA 2026.

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Key Tronic починав із виробництва клавіатур, а згодом розширив асортимент. Нині він випускає електроніку на замовлення інших компаній.

У TP-Link сподіваються, що інші виробники мережевого обладнання теж перенесуть збирання до США. Як передає китайське видання IT之家, керівник відділу корпоративних комунікацій компанії Стів Кофскі вважає, що місцеве виробництво відповідає планам американської влади й Федеральної комісії зв’язку (FCC) повернути технологічні підприємства в країну.

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Сама TP-Link уже кілька років наполягає на своєму американському статусі. Її заснували 1996 року в китайському Шеньчжені, а нині штаб-квартира компанії розташована в Каліфорнії. У квітні TP-Link переконувала FCC, що є американською компанією, аби її роутери не потрапили під заборону.

Тиск на виробника в США тим часом не слабшає. Зокрема, на початку жовтня генпрокурор Флориди подав позов проти TP-Link. Він стверджує, що компанія вводила покупців в оману щодо безпеки роутерів і зв’язків із Китаєм.

Втім, повністю перенести виробництво до США компанії поки не вдасться, адже компоненти вона й надалі отримує від іноземних постачальників. З цією проблемою стикаються й інші виробники електроніки, що намагаються налагодити випуск у США.

Тим часом ще в березні FCC заборонила ввозити до країни нові моделі роутерів іноземного виробництва, і відтоді винятки з цієї заборони регулятор погоджує окремо для кожного виробника. Тож відкритим лишається питання, чи вбереже збирання в Міссісіпі роутери TP-Link від подальших обмежень FCC. Які саме заборони запровадить регулятор і як вони позначаться на продукції компанії, ще невідомо.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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