Spotify перестав рекомендувати понад 50 млн неякісних ШІ-треків

20 жовтня музичний сервіс Spotify повідомив, що лише цього року виключив із персональних добірок слухачів понад 50 млн композицій. Компанія віднесла їх до спаму або до неякісного контенту, згенерованого штучним інтелектом (ШІ).

Самі треки Spotify з платформи не видаляв, а лише перестав їх пропонувати. А от понад 75 млн спамних композицій сервіс прибрав із каталогу повністю — за серйозні або повторні порушення правил.

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Щоб виявити неякісні ШІ-треки та спам, Spotify поєднує кілька сигналів, бо жоден окремо не дає надійного результату. Компанія аналізує, як слухачі реагують на композиції та що пишуть у відгуках, відстежує закономірності завантажень і перевіряє метадані, тобто службові відомості про трек. Крім того, сервіс залучає сторонні інструменти, що розпізнають згенерований контент.

Редактори Spotify, як зазначили в компанії, дотримуються суворих стандартів і не додають до плейлистів контент, який там вважають «сміттям» або спамом. Відколи компанія оновила алгоритми рекомендацій, слухачі, за її даними, помітно рідше скаржаться на такі треки. Аудиторія цих рекомендацій величезна — у серпні кількість передплатників Premium сягнула рекордних 300 млн.

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Обов’язкової позначки для кожного треку, створеного за допомогою ШІ, сервіс не запровадив. Натомість із вересня Spotify маркує профілі виконавців міткою AI Persona («ШІ-персона»), якщо за ними стоїть не реальна людина, а штучно створений образ. Музику таких артистів сервіс за замовчуванням не пропонує ні в алгоритмічних, ні в редакторських добірках — хіба що слухач сам на них підписався.

Крім міток AI Persona, за останній рік Spotify запустив ще кілька інструментів. З квітня працює функція AI Credits, у якій виконавці зазначають, які партії та інструменти в треку створено за допомогою ШІ. Такі дані артисти надсилають десятками тисяч щодня. Ще понад 300 тис. музикантів отримали значок Verified by Spotify, який підтверджує, що за піснями стоїть реальна людина.

Відсіювати ШІ-треки допомагає й поріг для виплат, чинний із 2024 року. Трек починає приносити роялті лише після 1000 прослуховувань, а композиції, які з високою ймовірністю згенерував ШІ, удесятеро частіше не дотягують до цієї межі.

Водночас від ШІ як такого Spotify не відмовляється. Разом із Universal Music Group і незалежною музичною компанією Believe він розробляє інструмент для створення реміксів за допомогою штучного інтелекту.

Інші музичні стримінгові платформи діють жорсткіше. YouTube Music маркує всі треки, створені ШІ, Deezer дає слухачам змогу відфільтрувати неякісний ШІ-контент, а Bandcamp повністю заборонив музику, згенеровану штучним інтелектом.