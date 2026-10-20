Росія балістичними ракетами знищила київський дата-центр «Датагруп»

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Оновлений логотип Датагруп 2023

Після балістичної атаки Росії на Київ 18–19 жовтня «Датагруп» повідомила, що удари повністю вивели з ладу обладнання та інфраструктуру її столичного дата-центру. Відновити майданчик і повернути його до роботи неможливо, проте ніхто з працівників не постраждав.

Сервіси компанії працюють з резервних майданчиків. «Датагруп» перенесла їх туди, тож після втрати основного об’єкта роботу зупиняти не довелося. Яке саме обладнання знищено, скільки клієнтів користувалися цим дата-центром та чи були перебої під час перемикання, компанія не уточнила.

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Цей дата-центр уже потрапляв під удар. Перший припав на 25 вересня, коли російський дрон влучив у бізнес-центр, де розташований майданчик. Тоді «Датагруп» повідомила про пошкодження, запевнила, що дані клієнтів уціліли, і почала відновлювальні роботи. Після другого удару компанія оцінює втрати інакше — інфраструктуру знищено.

«Датагруп» — не перша компанія, яка втратила дата-центр у Києві. У вересні внаслідок російських ударів пошкоджено або знищено обладнання ще кількох столичних дата-центрів і вузлів провайдерів. На початку жовтня з тієї ж причини припинив роботу дата-центр «Омега Телеком».

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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