Норвегію та Канаду планують з’єднати підводним інтернет-кабелем в обхід США

Норвезький оператор дата-центрів Bulk Infrastructure хоче прокласти оптоволоконну лінію з Норвегії до канадського Монреаля в обхід США. Для проєкту Leif Erikson вартістю понад $620 млн компанія шукає в Канаді партнера, який отримає контрольний пакет і розділить із нею витрати на будівництво, пише агентство Bloomberg.

Канаді така лінія потрібна, щоб менше залежати від американських телекомунікаційних мереж. Зараз через США йде значна частина канадського інтернет-трафіку й телефонних дзвінків. На цю вразливість звернув увагу уряд прем’єр-міністра Марка Карні, коли відносини між країнами загострилися й пролунали погрози канадському суверенітету.

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Свою назву кабель отримав на честь скандинавського мореплавця Лейфа Ерікссона. Його підводна ділянка завдовжки близько 4600 км перетне Атлантичний океан і вийде на берег у канадському Геппі-Веллі — Гус-Бей, що в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Звідти лінія піде суходолом через Квебек до Монреаля — це ще приблизно 1900 км.

Новий маршрут має забезпечити пряме й захищене передавання даних для операторів зв’язку, великих дата-центрів і сервісів штучного інтелекту. Засновник Bulk Педер Нербо розповів, що такий проєкт обговорюють понад п’ять років, але раніше знайти на нього гроші було складно. Частково Bulk уже належить канадському капіталу — 65% компанії контролює дочірня структура Sun Life Financial, а серед її інвесторів є кілька пенсійних фондів Канади.

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Актуальнішим проєкт роблять і геополітичні ризики на інших маршрутах. Значна частина трафіку між Європою та Азією йде кабелями, що лежать на дні Червоного моря, де конфлікти загрожують безпеці інфраструктури. Додаткові трансатлантичні з’єднання можуть ці ризики зменшити. Нові кабелі через Атлантику готують і технологічні гіганти. Так, у 2029 році Meta планує запустити кабель Petal між США та Францією.

У вересні проєкт показали міжнародним інвесторам на саміті, який уряд Канади провів у Торонто. Першим кроком до його реалізації має стати спільна заява Канади та Європейського Союзу. 29 жовтня в Монреалі сторони збираються окреслити в ній, як розвиватимуть цифрові зв’язки між Європою, Канадою та Азією за допомогою нових підводних кабелів. Крім того, їм доведеться погодити параметри й маршрут лінії.

Перш ніж розпочати будівництво, ініціаторам ще треба провести додаткові дослідження, залучити фінансування та отримати дозволи. Знадобиться й підтримка корінних громад Канади.