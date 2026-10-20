MEGOGO покаже всі матчі третього туру Ліги чемпіонів

Медіасервіс MEGOGO оголосив розклад трансляцій третього туру лігового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, матчі якого відбудуться 20–21 жовтня. 21 жовтня донецький «Шахтар» зіграє в Мілані з «Інтером», і для українських уболівальників саме ця гра найважливіша.

Цю зустріч «Шахтар» проведе після першої перемоги в нинішньому розіграші. У другому турі «гірники» обіграли АЕК 3:1, а стартовий матч із ПСВ завершили внічию 1:1. «Інтер» натомість програв обидва матчі: спершу «Реалу» 1:2, потім «Брюгге» 3:4. Гра в Мілані почнеться о 22:00 за київським часом, і MEGOGO покаже її на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший» та в розділі «Спорт». З 20:45 у студії працюватимуть ведучий Віталій Кравченко й експерти Олександр Головко та Вадим Скічко, а матч прокоментує Сергій Лук’яненко.

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Кравченко прогнозує перемогу «Інтера» з різницею в один-два м’ячі. Водночас він назвав два аргументи на користь «Шахтаря». По-перше, через травму за міланців не зіграє капітан і найкращий бомбардир команди Лаутаро Мартінес. По-друге, у трьох із чотирьох попередніх зустрічей з «Інтером» у груповому етапі Ліги чемпіонів «Шахтар» відбирав очки. Утім, легкої гри міланцям ведучий не обіцяє, бо вольова перемога над АЕК додала «гірникам» упевненості.

Того ж вечора о 22:00 «Баварія» прийматиме «Арсенал». Лондонці досі не втратили жодного очка, здолавши «Наполі» 1:0 і «Лілль» 3:0. Мюнхенці ж після розгрому «Буде-Глімт» 5:0 зіграли внічию з «Вікінгом» 3:3. Цей матч на телеканалі «MEGOGO Футбол Другий» коментуватиме Володимир Кириченко.

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Ще одна гучна пара туру зіграє напередодні — 20 жовтня о 22:00 ПСЖ прийматиме «Барселону». Обидва клуби результативно виграли в другому турі: парижани в «Манчестер Сіті» 4:2, каталонці в «Галатасарая» 4:1. Передматчевий ефір з 21:00 вестиме Олександра Кучеренко, а її гостями стануть ексгравець збірної України Едуард Цихмейструк і актор комедійної студії «Мамахихотала» Олег Маслюк. Матч на телеканалі «MEGOGO Футбол Перший» коментуватимуть Вадим Шевякін і Віталій Похвала.

В обидва вечори о 22:00 на телеканалі «MEGOGO Футбол Третій» починатиметься мультифід. Так називають трансляцію, яка перемикається між матчами, що йдуть одночасно, і показує ключові моменти кожного. У вівторок її коментуватиме Володимир Звєров, у середу — Вадим Шевякін.

Частину матчів телеканал «MEGOGO Спорт» транслюватиме безплатно в T2 і кабельних мережах. 20 жовтня в його ефірі — «Рома» — «Слован» з коментарем Олександра Новака. Наступного дня о 17:00 канал покаже матч Юнацької ліги УЄФА «Інтер» — «Шахтар», коментатор — Ілля Дудка. О 22:00 віцечемпіон Франції «Ланс» зіграє з «Брюгге», і цю гру коментуватиме Роман Котляр.

MEGOGO — офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Крім того, у вересні медіасервіс отримав ексклюзивні права на Лігу націй УЄФА та відбір до Євро-2028. Усі матчі Ліги чемпіонів доступні на платформі за передплатою «Спорт» і в кожному пакеті MEGOPACK.