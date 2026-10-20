Маркетплейс Kasta переносить спілкування покупців із продавцями у Viber

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Продавці Kasta отримають безплатні бізнес-акаунти у Viber

Маркетплейс Kasta і компанія Rakuten Viber стали довгостроковими партнерами. Відтепер запитання продавцям на Kasta покупці ставитимуть у месенджері Viber, йдеться в пресрелізі компаній.

У застосунках Kasta для Android та iOS, а також у вебверсії маркетплейсу кнопка зв’язку з продавцем відкриватиме чат у Viber. Там покупець зможе розпитати продавця про товар та уточнити деталі замовлення. Такий вибір компанії пояснюють тим, що листуватися з бізнесом українці вже звикли саме в месенджері.

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Щоб спілкуватися з покупцями, продавцям потрібно буде завести бізнес-профіль у Viber. Доступ до бізнес-акаунтів для них безплатний, а підтвердити (верифікувати) профіль можна буде безпосередньо з кабінету продавця на Kasta. Створити акаунт зможуть і ті, хто працює через застосунок маркетплейсу, і користувачі його вебверсії.

У бізнес-акаунті можна вказати робочі години й налаштувати автоматичні привітання, швидкі відповіді та повідомлення для неробочого часу. Крім того, у профілі видно рейтинг продавця в Google. Компанії розраховують, що ці функції допоможуть продавцям краще подавати свою пропозицію, опрацьовувати звернення, підтримувати зв’язок із покупцями й відтак продавати більше.

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Регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков назвав месенджер сталим каналом зв’язку бізнесу з клієнтами. За його словами, великі й середні компанії вже активно продають через діалоги з покупцями у Viber (conversational commerce), а партнерство з Kasta має дати такі інструменти середньому й малому бізнесу. Це не перший крок Viber у бік торгівлі. У вересні 2025 року компанія запустила вбудований маркетплейс локальних підприємств.

Засновник і CEO Kasta Андрій Логвін пояснив, що маркетплейс допомагає знайти й замовити товар, а Viber бере на себе подальше спілкування та підтримку. Такий прямий зв’язок покупця з продавцем, на його думку, зробить покупки зручнішими.

Компанії називають перенесення чатів першим кроком партнерства, яке має підтримати український бізнес. Про наступні етапи вони планують оголосити у 2027 році.

Kasta розробляє сервіси для онлайн-покупок уже 15 років. На Kasta можна купити одяг, взуття, електроніку, аксесуари й товари для дому, а також скористатися його власними банківськими послугами. Месенджер Viber, за даними компанії, встановлений на 98% смартфонів в Україні, а Rakuten Viber входить до японської Rakuten Group.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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