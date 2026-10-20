За підсумками першого кварталу 2026 року мережею 4G «Київстару» можуть користуватися 96,2% мешканців підконтрольної Україні території. Оператор вважає таке покриття найбільшим у країні. Цей висновок ґрунтується на власних даних компанії та звітах, які оператори подають до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Такого показника компанія досягла, розбудовуючи мережу попри повномасштабну війну. Лише за перше півріччя 2026 року «Київстар» встановив для цього майже 3 тис. нових базових станцій і модернізував понад 5 тис. наявних. Цьогоріч 4G запрацював ще в 128 населених пунктах, зокрема в невеликих селах Вінницької, Тернопільської та Львівської областей, де доступ до швидкісного мобільного інтернету досі був обмежений.

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Окремо оператор нарощує покриття вздовж автошляхів. У 2025 році компанія збудувала нові базові станції на понад 300 ділянках доріг міжнародного й національного значення, а за перше півріччя 2026-го покращила зв’язок ще на 96. Нові станції з’явилися, зокрема, уздовж трас Київ – Вінниця – Чоп і Дніпро – Вінниця – Стрий, включно з їхніми високогірними відрізками. Загалом мережа 4G «Київстару» тепер охоплює понад 12,5 тис. км таких доріг.

Розширити доступ до 4G допоміг і поетапний перехід абонентів із 3G. У серпні 2026 року «Київстар» першим серед українських операторів завершив цей перехід. Понад 1 млн абонентів, що перейшли на 4G, отримали вищу швидкість, меншу затримку сигналу й стабільніше з’єднання. Крім того, у мережі 4G працює технологія VoLTE, завдяки якій голосові дзвінки звучать якісніше. Винятком поки лишається невелика кількість корпоративних клієнтів, для яких 3G локально зберігається через особливості розташування їхнього обладнання. Цих клієнтів оператор планує перевести на 4G найближчим часом.

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Надалі «Київстар» має намір розширювати покриття, а також збільшувати місткість і швидкість мережі. Мета, за словами компанії, — якісний мобільний зв’язок і швидкісний інтернет для абонентів у всіх регіонах країни.