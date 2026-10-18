Українські безпілотники атакували дата-центр VK у Ленінградській області. Що відомо?

Російський холдинг VK, якому належить соцмережа «ВКонтакте», уранці 18 жовтня повідомив про нічну атаку на свій дата-центр у Ленінградській області. Компанія запевняє, що сервіси працюють у звичайному режимі, проте користувачі з ночі масово скаржаться на збої.

Удар українських безпілотників по дата-центру VK став уже п’ятою атакою на великий російський центр обробки даних менш ніж за два тижні. Наслідки цих атак виявилися різними. «Яндекс» був змушений переносити свої системи на резервні майданчики, а VK і «Сбербанк» стверджують, що їхні сервіси лишилися працездатними.

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Що повідомила VK

Офіційна заява VK вмістилася у два речення. У ній сказано лише, що безпілотники атакували дата-центр холдингу в Ленінградській області, а сервіси доступні користувачам у звичайному режимі. Інших технічних подробиць у заяві немає. Тож невідомо, чи пошкоджено сервери, системи охолодження, обладнання електроживлення або мережеві лінії.

Точного місця атаки VK також не назвала. Один із її дата-центрів розташований у селі Новосергіївка Всеволозького району Ленінградської області, повідомляє видання CNews з посиланням на галузевий каталог AllDataCenters. Проте сама компанія не уточнювала, що під удар потрапив саме цей об’єкт.

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Усього в холдингу, за тими ж даними, чотири власні дата-центри, на яких працюють його цифрові сервіси. Кількість майданчиків, утім, ще не пояснює, як саме зарезервовано окремі продукти. VK не розкрила, які системи розміщено в атакованому дата-центрі та чи довелося переносити навантаження на інше обладнання.

Що заявили у Fire Point

В Україні про удар розповіли значно докладніше. Ураження дата-центру в Ленінградській області підтвердив вітчизняний виробник ракет і безпілотників Fire Point, йдеться в матеріалі «24 каналу». Об’єкт атакували його безпілотники FP-1.

Місце удару встановив проєкт ASTRA, який розслідує події за відкритими даними (OSINT). Його аналітик вивчив відео, надіслані читачами, і дійшов висновку, що безпілотники влучили в дата-центр «ВКонтакте» у тій самій Новосергіївці. Під удар потрапила й розташована поруч електропідстанція «Восточная».

У Fire Point називають уражений об’єкт одним із ключових дата-центрів «ВКонтакте». За словами компанії, у ньому зберігали й обробляли дані користувачів, зокрема фотографії та відео. Раніше оприлюднені дані, на які посилається Fire Point, свідчать, що комплекс налічував понад 20 тис. серверів і 640 серверних стійок. Компанія також стверджує, що об’єкт зазнав серйозних пошкоджень. Сама VK цього не підтверджувала й не повідомляла, яке обладнання постраждало.

Тисячі скарг на збої

Перші повідомлення про проблеми з «ВКонтакте» з’явилися ще вночі, до офіційної заяви компанії. Після третьої години ночі кількість скарг на сервісі моніторингу збоїв Downdetector різко зросла, пише петербурзьке видання «Фонтанка». Користувачі не могли відкрити профіль, надіслати повідомлення чи переглянути фотографії, а в декого соцмережа завантажувалася лише частково.

Найбільше скарг уночі надходило із Санкт-Петербурга та Ленінградської області, але збої не обмежувалися цими регіонами. До обіду скарг ставало дедалі більше. За даними «Ділового Петербурга» станом на 13:35, сервіс «Сбой.РФ» отримав за день близько 2,1 тис. скарг. Із них 42% припадали на Москву і ще 8% — на Санкт-Петербург.

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Downdetector за попередню добу зареєстрував близько 6,6 тис. повідомлень про неполадки, з них приблизно 600 — за останню годину спостереження. Ці цифри не можна додавати одна до одної, адже різні системи моніторингу можуть враховувати скарги тих самих людей. До того ж кількість скарг не дорівнює кількості тих, хто втратив доступ до соцмережі. Одна людина може поскаржитися кілька разів, а частина збоїв виникає через проблеми в місцевого оператора зв’язку.

Фахівці NetBlocks, чиї дані наводить «Хабр», зафіксували ще одну ознаку проблем. Після атаки мережева доступність VK знизилася до 56% від звичайного рівня. Це мережевий показник, а не частка користувачів без доступу, і він не доводить, що збої спричинила саме атака на дата-центр. Тієї ж ночі в Ленінградській області й Санкт-Петербурзі були перебої з мобільним зв’язком та електропостачанням, які теж могли позначитися на роботі онлайн-сервісів.

Чому сервіси можуть працювати з помилками

VK керує однією з найбільших цифрових екосистем Росії. Крім «ВКонтакте», холдингу належать «Однокласники», поштові сервіси Mail, «Облако Mail» і відеоплатформа VK Video. Компанія також розвиває месенджер MAX, музичні застосунки, освітні проєкти й сервіси для бізнесу.

Атака на один дата-центр ще не означає, що всі ці платформи могли відключитися одночасно. Великі інтернет-компанії розподіляють програмні компоненти й дані між кількома дата-центрами. Якщо частина серверів виходить з ладу, навантаження можна перекинути на інші машини, але лише тоді, коли заздалегідь передбачено резервні потужності й механізми перемикання.

Проте резервування не гарантує, що всі функції відновляться миттєво. Навіть коли соцмережа відкривається, з помилками можуть працювати зберігання зображень, надсилання повідомлень, авторизація чи обробка відео. Тому доступність головної сторінки «ВКонтакте» ще не свідчить, що всі сервіси працюють повноцінно.

Робота великого дата-центру залежить не лише від серверів, а й від систем зберігання даних, мережевого обладнання, електроживлення, резервних джерел енергії та охолодження. Навіть неушкоджені сервери стають недоступними, якщо виходить з ладу інженерна інфраструктура. Так само й із мережею: коли дата-центр втрачає частину каналів зв’язку, користувачі бачать помилки з’єднання, хоча обладнання працює. Після перемикання на резервні потужності сервісам ще потрібен час, щоб синхронізувати дані й повернутися до звичайної продуктивності.

Масована атака на Ленінградську область

Удар по дата-центру VK став частиною масованої атаки на Санкт-Петербург і Ленінградську область. За даними регіональної влади, за ніч над областю знищили 144 безпілотники. Уламками пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури, у деяких населених пунктах зникало електропостачання. У Санкт-Петербурзі спалахнули пожежі на нафтових об’єктах і в промислових зонах, а губернатор міста Олександр Беглов повідомив про одного загиблого і п’ятьох постраждалих.

Окремо про атаку на свій логістичний центр заявив маркетплейс Ozon. Як передає РБК, на об’єкті сталася пожежа, працівників оперативно евакуювали, серед персоналу постраждалих немає. Ozon тимчасово прибрав з вітрини товари, що зберігалися в атакованому центрі. Замовлення, які не вдасться виконати із запасів інших складів, компанія має намір скасувати, а логістичні маршрути вже перерозподіляє між рештою центрів.

Таким чином, за одну ніч постраждали два різні типи інфраструктури. Перший — цифровий, на якому тримаються інтернет-сервіси, другий — фізичний, що відповідає за обробку й доставляння товарів.

Серія атак на дата-центри

З 8 по 18 жовтня безпілотники атакували три дата-центри «Яндекса», об’єкт «Сбербанку» і дата-центр VK. Ця серія вже позначилася на роботі російського інтернету, хоча наслідки для користувачів виявилися неоднаковими.

8 жовтня першим під удар потрапив дата-центр «Яндекса» в місті Сасово Рязанської області, а в наступні дні безпілотники пошкодили ще два об’єкти компанії — у Калузі та Владимирі. Дата-центри в Сасові й Владимирі повністю припинили роботу, у Калузі вийшли з ладу кілька модулів. Збої зачепили і продукти «Яндекса», і сторонні ресурси, що працювали на його інфраструктурі.

14 жовтня міністр цифрового розвитку Росії Максут Шадаєв розповів, що відомство допомогло «Яндексу» отримати додаткові майданчики для розміщення систем. Компанія почала переносити ключові компоненти на заздалегідь підготовлену резервну інфраструктуру й продовжила відновлювати все інше.

Того ж дня стало відомо про атаку на дата-центр «Сбербанку» в Саратовській області. Системи банку, за словами першого заступника голови правління Олександра Ведяхіна, працюють штатно, а працівники не постраждали. На відміну від «Яндекса», масового відключення банківських сервісів не сталося. Ця відмінність показує, наскільки по-різному компанії вибудували стійкість своєї інфраструктури.

Станом на 16:56 за київським часом 18 жовтня VK не повідомляла про зупинку сервісів і наполягала, що вони працюють у звичайному режимі. Скарги тим часом надходили й удень, а строків відновлення самого дата-центру компанія не назвала. Про втрату даних користувачів чи потребу масово відновлювати акаунти офіційно не повідомлялося.