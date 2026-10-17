Як переобладнати звичайний велосипед на електричний: вибір мотор-колеса, комплектація електронабору та поради щодо сумісності

Щоб їздити на електровелосипеді, не обов’язково купувати готовий. Звичайний велосипед можна переобладнати: поставити колесо з мотором, додати батарею, контролер і ручку газу. Головне — правильно вибрати деталі, щоб вони підійшли до вашої рами й коліс.

Мотор при цьому стоїть безпосередньо у втулці колеса. Колеса з таким мотором продають як мотор-колеса для електровелосипедів, і в каталозі EL-VEL добре видно, наскільки вони різні: передні й задні, редукторні й прямопривідні, на 36 або 48 вольтів. Нижче пояснюємо, чим ці варіанти відрізняються, що входить у готовий набір і які розміри велосипеда звірити, перш ніж купувати мотор чи набір.

Редуктор чи прямий привід: яке мотор-колесо обрати

Усередині редукторного мотора працює невеликий швидкохідний електродвигун, а на колесо обертання передає редуктор — шестеренчаста передача, що зменшує оберти й водночас збільшує зусилля. Такий мотор легкий і компактний, добре тягне з місця й на підйомах. Коли живлення вимкнене, колесо котиться вільно, тож велосипед має накат і на ньому можна їхати, як на звичайному.

У прямопривідному моторі редуктора немає: корпус із магнітами обертається разом із колесом. Такий мотор більший і важчий за редукторний, зате простіший за будовою, надійніший і жвавіше розганяється. Різницю видно на прикладі моторів MXUS:

Параметр Редукторний (MXUS XF04, XF08R) Прямопривідний (MXUS XF39) Потужність 300–350 Вт 500 Вт Вага мотора 2,7–2,8 кг 6 кг Номінальна швидкість 25–28 км/год 32–45 км/год Рівень шуму до 55 дБ до 60 дБ Накат без живлення є майже немає

Шум у таблиці вказано в децибелах (дБ). Не менш важливо, де стоятиме мотор. Передній поставити найпростіше, бо задня частина велосипеда з перемикачем і зірочками лишається без змін. Задній мотор розрахований на більші навантаження й підходить для розбитих доріг, але під час монтажу на нього доведеться переставити зірочки.

Що входить в електронабір для велосипеда

Окреме мотор-колесо без батареї та керування працювати не буде. Тому зручніше купувати електронабір для велосипеда — комплект, у якому деталі вже узгоджені між собою за напругою та потужністю. В EL-VEL набори збирають на основі моторів MXUS, зокрема потужністю 300, 350 і 400 Вт, а комплектація різних наборів відрізняється: одні продають разом із батареєю, інші без неї. Загалом до набору можуть входити:

Заспицьоване мотор-колесо потрібного діаметра або сам мотор без спиць і обода — його заспицьовують у власний обід.

Контролер — блок керування мотором; у наборах EL-VEL він розрахований на 36 і 48 В і має круїз-контроль, тобто тримає швидкість, навіть коли ви відпустили ручку газу.

Ручка газу — клавішна, яку натискають великим пальцем, або скутерна, яку повертають, як на мотоциклі.

Гальмівні ручки з датчиком, який вимикає мотор, щойно ви гальмуєте.

Датчик PAS (від англ. pedal assist system — система допомоги педалюванню), який вмикає мотор, коли ви крутите педалі.

Літієва батарея з сумкою та зарядним пристроєм — у наборах, де її передбачено.

Ручка газу й датчик PAS — це два різні способи керувати їздою. З ручкою мотор тягне велосипед, навіть коли педалі стоять. З PAS ви крутите педалі, а мотор додає зусилля, тому батарея розряджається повільніше. Якщо батарея у вас уже є, можна взяти набір без неї.

Як вибрати набір, що підійде до вашого велосипеда

Перед покупкою головне — переконатися, що набір можна встановити на вашу раму. Для цього виміряйте кілька розмірів і звірте їх із характеристиками в картці товару:

Діаметр обода: набори є для коліс від 20 до 29 дюймів. Посадкова ширина — відстань між дропаутами, тобто пазами на вилці чи рамі, куди вставляють вісь колеса: для переднього мотора це 100 мм, для заднього — 135 мм. Зірочки на задньому колесі: у маркуванні MXUS літера R означає мотор під тріскачку (фривіл) на 6–7 зірочок, а C — під касету на 8–10 зірочок. Тип гальм: мотори з каталогу ставлять на велосипеди як з обідними, так і з дисковими гальмами. Напруга: у мотора, контролера й батареї вона має збігатися — 36 або 48 В. Місткість батареї: EL-VEL радить літієву батарею щонайменше на 8 А·год (ампер-годин), і що більша місткість, то далі ви заїдете без підзарядки.

Різна напруга шкодить техніці: якщо мотор, розрахований на 36 В, живити від батареї на 48 В, його потужність зросте приблизно на третину, і він працюватиме з перевантаженням та швидше зноситься. Під час монтажу стежте за полярністю батареї: якщо переплутати «плюс» і «мінус», можна зіпсувати контролер.

EL-VEL: мотор-колеса для електровелосипедів і готові набори

Інтернет-магазин EL-VEL працює з 2016 року й спеціалізується на електровелосипедах і запчастинах до них. У каталозі є мотори MXUS і Speed Iron, контролери, дисплеї, батареї та зарядні пристрої. На сайті є інструкції з монтажу, а консультанти підкажуть, які деталі підійдуть саме до вашого велосипеда. Умови покупки такі:

Доставлення «Новою поштою» по всій Україні або самовивіз у Києві.

Замовлення відправляють наступного робочого дня.

Товар належної якості приймають назад протягом 14 днів.

Гарантія поширюється на заводські дефекти, але не на витратні деталі — ручки газу, кабелі й датчики PAS.

Переобладнання велосипеда дає змогу залишити звичну раму й кермо та докупити лише електричну частину. Спершу визначтеся з типом мотора й місцем встановлення, потім звірте розміри та напругу. Якщо все збігається, електронабір для велосипеда ставлять без спеціального обладнання: вистачить звичайних інструментів і схеми монтажу з комплекту.