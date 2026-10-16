Як працює тепловізійний приціл: від тепла цілі до зображення в окулярі

Звичайному оптичному прицілу потрібне світло, а тепловізійний приціл вловлює тепло, яке випромінюють тварина, людина чи нагрітий за день камінь. Тому ліхтар або інфрачервона підсвітка йому не потрібні. Розповідаємо простими словами, як влаштований такий приціл і що означають цифри в його характеристиках.

Що бачить тепловізор

Будь-який теплий предмет постійно випускає невидиме для ока інфрачервоне проміння. Тепловізори для полювання та спостереження вловлюють його в діапазоні довжин хвиль від 8 до 14 мікрометрів (мкм). Один мікрометр — це тисячна частка міліметра. У цьому діапазоні найсильніше випромінює тіло звіра чи людини, а повітря такі хвилі майже не поглинає.

Прилад розрізняє предмети за температурою, а не за освітленістю, тому однаково працює вдень і вночі. Звідси кілька особливостей, про які корисно знати заздалегідь:

Звіра, якого в траві чи на узліссі важко розгледіти оком, на екрані видно теплою плямою на холоднішому тлі.

Крізь звичайне скло тепловізор не бачить: воно відбиває інфрачервоне випромінювання. Якщо навести прилад на вікно чи лобове скло автомобіля, на екрані з’явиться лише відображення.

Стіни та щільні перешкоди прилад не просвічує. Він показує лише те, наскільки нагріта їхня поверхня.

У туман, дощ чи снігопад зображення гіршає, і ціль можна помітити тільки з меншої відстані.

Хоча тепловізійний приціл бачить у темряві, полювати з ним уночі в Україні не можна. Закон «Про мисливське господарство та полювання» забороняє полювати в темний період доби, тобто від години після заходу сонця до години перед його сходом. Крім того, під час воєнного стану обласні військові адміністрації мають право забороняти полювання в мисливських угіддях. Тож перш ніж вирушати на полювання, дізнайтеся, які обмеження зараз діють у вашому регіоні.

Як приціл перетворює тепло на зображення

На відміну від приладів нічного бачення, тепловізор не підсилює світло. Тепло цілі перетворюється на зображення в кілька етапів:

Об’єктив збирає інфрачервоне випромінювання. Лінзи для нього виготовляють із германію, бо звичайне оптичне скло таких хвиль не пропускає. Далі випромінювання потрапляє на сенсор. Він складається з мікроболометрів — десятків або сотень тисяч крихітних мембран, кожна з яких відповідає одному пікселю зображення. Від тепла мембрана трохи нагрівається, і через це змінюється її електричний опір. Електроніка вимірює цю зміну в кожному пікселі та перетворює її на цифровий сигнал. Процесор очищає зображення від шумів, додає прицільну сітку й виводить картинку на маленький дисплей. Саме цей дисплей стрілець і бачить в окулярі.

Пікселі реагують на тепло трохи по-різному, а сам приціл під час роботи нагрівається. Щоб зображення не спотворювалося, прилад час від часу калібрується. Він на мить закриває сенсор внутрішньою шторкою з рівномірною температурою і за цим еталоном вирівнює сигнал усіх пікселів. У цей момент чути тихе клацання, а картинка ненадовго завмирає.

Що означають цифри в характеристиках

Характеристики тепловізійного прицілу описують ті самі вузли: сенсор, об’єктив і електроніку. За цими параметрами можна відфільтрувати й каталог інтернет-магазину стрілецької оптики AimPRO, тож пояснимо кожен із них:

Роздільна здатність сенсора, наприклад 384×288 або 640×512, — це кількість його пікселів. Що їх більше, то більше подробиць видно на тій самій відстані.

Теплова чутливість (її позначають NETD) показує найменшу різницю температур, яку розрізняє сенсор. Її вимірюють у мілікельвінах (мК): що менше число, то краще видно ціль, коли вона ледь тепліша за тло, наприклад у туман чи дощ.

Об’єктив із більшою фокусною відстанню сильніше наближає ціль, але показує вужчу ділянку місцевості.

Частота оновлення кадру 50 Гц означає, що зображення змінюється 50 разів на секунду, тому рух тварини на екрані плавний.

Цифровий зум збільшує вже готове зображення й нових подробиць не додає. За великого збільшення картинка втрачає чіткість, а пікселі стають помітними.

Найбільше запитань викликає ще один параметр — дальність виявлення. Виробники визначають її за критерієм Джонсона: це відстань, на якій ціль заввишки 1,8 м займає на сенсорі щонайменше два пікселі. Стрілець помітить теплу пляму, але не зрозуміє, хто перед ним. Вид тварини вдається розпізнати приблизно на 40% цієї відстані, а в туман чи дощ — ще ближче.

Перевіряємо заявлену дальність виявлення на прикладі

Як ці цифри пов’язані між собою, добре видно на тепловізійному прицілі Sytong MM06-50 LRF із сенсором 640×512 і світлосильним 50-міліметровим об’єктивом. Виробник заявляє дальність виявлення людини до 2500 м, і цю цифру легко перевірити. На такій відстані один піксель сенсора охоплює ділянку приблизно 60 см, тож людина на зображенні займає лише три пікселі. Цього вистачає, щоб помітити ціль, але розпізнати її вдасться тільки значно ближче.

Інші характеристики моделі теж пов’язані з тим, про що йшлося вище. Завдяки тепловій чутливості ≤18 мК ціль видно навіть тоді, коли вона ледь тепліша за тло. Вбудований лазерний далекомір вимірює відстань до 1000 метрів із точністю ±1 м, тож стрільцеві не доводиться визначати її на око.

Отже, кожна цифра в характеристиках прицілу описує свою ланку на шляху від тепла до картинки. Об’єктив збирає випромінювання, сенсор перетворює його на сигнал, а електроніка — на зображення. Коли цей шлях зрозумілий, моделі простіше порівнювати за всіма параметрами разом, а не лише за дальністю виявлення.