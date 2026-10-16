Starshield для України обмежили за наказом Білого дому — джерела Reuters

Керівництво Пентагону отримало з Білого дому розпорядження обмежити швидкість супутникового зв’язку Starshield для українських військових. Про це агентству Reuters розповіли троє обізнаних із ситуацією посадовців — двоє американських і один західний.

Співрозмовники агентства говорили на умовах анонімності. Хто саме в Білому домі ухвалив рішення й хто відповідав за його виконання, вони не назвали. Водночас інший американський високопосадовець у коментарі агентству заявив, що Дональд Трамп такого запиту не давав. Чи міг він надійти від інших чиновників адміністрації, у Білому домі не відповіли.

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Обмеження запровадили саме тоді, коли Трамп тиснув на Київ і вимагав зупинити удари по російських нафтопереробних заводах. Через ці атаки нібито стрімко дорожчають енергоносії, а це погіршує шанси Республіканської партії на проміжних виборах у листопаді. Натомість експерти, на яких посилається агентство, пов’язують подорожчання з війною США та Ізраїлю проти Ірану. Вона спричинила іранські атаки на енергетичні об’єкти й фактично перекрила Ормузьку протоку.

Наслідки обмеження для фронту описали агентству українські посадовці. За їхніми словами, через нього стало значно важче завдавати ударів по російських військах і логістиці на окупованих територіях. Повільніше працювали й дрони-перехоплювачі, якими збивають «шахеди».

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Starshield — це версія супутникової мережі Starlink, яку SpaceX створила спеціально для урядових замовників і структур національної безпеки, зокрема для Пентагону. Українські військові використовують цю систему для зв’язку на полі бою та в операціях із безпілотниками.

Уночі 14 жовтня SpaceX обмежила роботу терміналів Starshield під час руху. Власник компанії Ілон Маск пояснив, що ці системи належать уряду США й перебувають під його контролем. Обмеження швидкості, за словами Маска, визначають американські військові, а затверджує таке рішення президент.

Наступного дня, 15 жовтня, Міноборони повідомило про відновлення зв’язку Starshield у русі.