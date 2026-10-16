Sony представила позолочений плеєр Walkman за 5,9 тис. доларів і дві дешевші моделі

15 жовтня Sony показала три плеєри Walkman преміумкласу вартістю від 1,9 тис. до 5,9 тис. доларів. До цього нових моделей легендарної лінійки компанія не випускала кілька років, пише агентство Bloomberg.

Флагманську модель NW-WM1ZM3 Sony оцінила в 5,9 тис. доларів, NW-WM1AM3 — у 3 тис., а NW-ZX900 — в 1,9 тис. доларів. Обидві старші моделі серії WM1 отримали 5,5-дюймові екрани з роздільною здатністю 1080p, трохи більші й чіткіші, ніж у попередників 2022 року. У NW-ZX900 екран 5-дюймовий, а його роздільна здатність зросла з 720p до 1080p.

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Додаткові особливості флагмана мають виправдати його ціну майже в 6 тис. доларів. Головна з них — корпус. Sony виготовила його з безкисневої міді й покрила золотом, як і гвинти. За словами компанії, така конструкція дає плеєру стабільне заземлення, а з ним потужніші баси, ширшу звукову сцену, плавніші й детальніші високі частоти. Дві дешевші моделі мають корпуси з алюмінієвого сплаву, і золотом у них покрита лише внутрішня задня панель.

Звук в усіх трьох плеєрах обробляє вдосконалений механізм DSD Remastering Engine. Як стверджує компанія, цей механізм робить звучання цифрових файлів теплішим, ближчим до аналогових записів. Стиснуту музику зі стримінгових сервісів плеєри додатково обробляють алгоритмом на основі штучного інтелекту. Він визначає жанр композиції й підсилює високі частоти та ледь помітні нюанси звучання.

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Нові Walkman працюють на Android 16. Для NW-ZX900 це помітне оновлення, адже попередник цієї моделі постачався з Android 12. Заряду акумулятора старшим плеєрам вистачає на 31 годину стримінгу або 35 годин відтворення файлів із пам’яті, а NW-ZX900 — на 35 і 40 годин відповідно. Утім, ці показники Sony розрахувала для MP3-файлів із низьким бітрейтом 128 кбіт/с.

Усі три моделі вже можна замовити наперед, проте дату початку постачань компанія не назвала.

Перший касетний Walkman Sony випустила в 1979 році, згодом у лінійці з’явилися CD-плеєри та цифрові моделі. У 2010 році компанія припинила випуск касетних і CD-версій та відтоді розвиває лише цифрові. Про ті часи нагадує заставка у вигляді аудіокасети, яку можна ввімкнути на нових плеєрах.

Нове життя шукає й інша легенда цифрової музики. Влітку програвач Winamp оголосив, що разом із Deezer запустить музичний сервіс за передплатою.