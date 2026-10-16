Польський маркетплейс Allegro почав продавати товари покупцям з України

Найбільший польський маркетплейс Allegro відтепер приймає замовлення від українців на сайті allegro.pl і в застосунку, інтерфейс якого доступний українською. На першому етапі покупцям пропонують понад 1 млн товарів від кількох сотень продавців із Польщі, повідомляє Liga.net з посиланням на компанію.

Серед цих товарів — генератори, зарядні станції, інструменти, газові обігрівачі й засоби гігієни. Згодом Allegro планує відкрити Україну для всіх польських продавців платформи. Потенціал українського ринку компанія оцінює приблизно у 12 млн активних покупців.

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У Польщі замовлення обробляє служба Allegro One Kurier, а далі їх приймає «Нова пошта» і доставляє покупцям в Україні. Разом у двох перевізників понад 17 700 відділень і пунктів видачі, а також майже 40 тис. поштоматів.

Окрім Польщі, Allegro вже працює в Чехії, Словаччині та Угорщині. У цих трьох країнах, за словами директора компанії з венчурних проєктів Гжегожа Чапського, платформою користуються майже 6 млн покупців, а продажі щороку приблизно подвоюються.

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Головний конкурент Allegro в Україні — Rozetka, найбільший місцевий маркетплейс, що працює з 2005 року й продає мільйони товарів різних категорій. Компанія також видає замовлення в офлайн-точках, а крім України розвиває бізнес у Молдові та Польщі. У вересні мережа електроніки Comfy теж запустила маркетплейс для сторонніх продавців.

Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у червні заявляв, що за рівних умов для бізнесу прихід Allegro лише посилить конкуренцію на українському ринку.

Allegro працює з 1999 року і нині належить до найбільших гравців електронної комерції європейського походження. На його платформі торгують понад 160 тис. продавців, а користуються нею понад 21 млн активних покупців у Центральній і Східній Європі.