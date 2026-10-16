В інтернет-магазині «Антошка» розділ, де продають одяг для новонароджених, на середину жовтня 2026 року налічує 2911 товарів. Переглянути стільки моделей без фільтрів не вдасться й за вечір, тож розповідаємо, як працюють фільтри та в якому порядку їх вмикати.

Як працює фасетний пошук в інтернет-магазині

Фасетний пошук (від англ. facet — грань) звужує каталог одразу за кількома незалежними ознаками. Кожна ознака описує окрему грань товару: вік, розмір, сезон, тканину. Покупець позначає потрібні значення, і в списку залишаються лише моделі, які відповідають усім умовам одночасно. За цим принципом працюють фільтри більшості великих онлайн-каталогів — від електроніки до одягу.

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«Антошка» продає дитячі товари з 1997 року. Станом на 1 липня 2025 року мережа налічувала 43 магазини в 16 містах, а 2021 року здобула відзнаку RAU Awards як найкращий e-commerce-ритейлер у сегменті товарів для дітей. У каталозі одягу для немовлят магазин пропонує 11 груп фільтрів. Для більшості значень каталог показує кількість товарів, тому ще до натискання видно, скільки моделей залишиться у вибірці.

Добірки за сезоном мають власні адреси: зимові речі, наприклад, відкриваються за посиланням із фрагментом /f/season-zima/. Таку сторінку зручно зберегти в закладках або надіслати родичам, які обирають подарунок.

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Які фільтри найважливіші для одягу немовлят

Не всі 11 груп однаково корисні. Для перших місяців життя дитини найчастіше знадобляться шість із них:

Фільтр Значення в каталозі Що дає покупцеві Вік малюка 18 позначок, від 0 місяців до 3 років Прибирає речі для старших дітей Розмір одягу 50, 56, 62, 68, 74 і далі Добирає річ за зростом дитини Сезонність всесезон, демісезон, зима, літо Відбирає речі за погодою Вид товару боді, чоловічки, комплекти, пісочники тощо Збирає однотипні речі для порівняння Матеріал інтерлок, бавовна, кулір, ластік тощо Показує тип полотна Бренд понад 30 марок Допомагає знайти виробника, чия розмірна сітка вже знайома

У європейській розмірній сітці розмір дитячого одягу відповідає зросту в сантиметрах: розмір 56 шиють на малюка зростом близько 56 см. Діти одного віку бувають різного зросту. Тому вік годиться для першого відбору, а остаточне рішення краще ухвалювати за розміром. У порадах під каталогом магазин радить для дитини вагою понад 3,5 кг і зростом від 54 см одразу купувати розмір 62, а для малюка до 3 кг — розмір 56. Значення від 35 до 40 у тому ж фільтрі — це розміри чепчиків, шапочок і царапок.

У жовтні на перший план виходить сезонність. На момент підготовки матеріалу в розділі налічувалася 941 демісезонна модель, 312 зимових, 833 літні та 822 всесезонні. Фільтр «зима» скорочує вибірку майже вдесятеро, тож із нього зручно починати пошук теплого комбінезона. Магазин радить демісезонні комбінезони для погоди від +5 до +15 °C, а зимові — для морозів до −15 °C.

Фільтр «Матеріал» показує тип полотна, а не частку волокон. Найпоширеніший варіант у каталозі — інтерлок, щільний двосторонній трикотаж: із нього в розділі 902 речі. Значення «бавовна» мають 474 товари. Точний склад магазин вказує лише в картці товару: в утепленому чоловічку Blukids із капітону — 75% бавовни та 25% поліестеру.

У якому порядку вмикати фільтри

Фільтри працюють незалежно один від одного, але від їхнього порядку залежить, як швидко список стане зручним для перегляду. Для одягу немовлят зручна така послідовність:

Розмір одягу або вік малюка, щоб прибрати речі, які не підійдуть у найближчі тижні. Сезонність, щоб залишити моделі для погоди, у яку дитина їх носитиме. Вид товару, щоб порівнювати однотипні речі: боді з боді, чоловічки з чоловічками. Матеріал, щоб звузити вибір до тканин, які вам подобаються. Ціна й бренд, щоб наостанок узгодити вибір із бюджетом.

Цифри біля значень показують, скільки товарів має кожну ознаку. Рідкісні значення, як-от окремий бренд чи тематика, різко звужують вибірку, тому їх зручніше додавати наприкінці, коли головні параметри вже задано. Якщо моделей не залишилося зовсім, зніміть останній позначений фільтр і перегляньте список знову.

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Що перевірити в картці товару перед замовленням

Фільтри звужують вибір, а остаточне рішення ухвалюють у картці товару. Для одягу немовлят це особливо важливо: як нагадує магазин у правилах повернення, товари для новонароджених належної якості не підлягають обміну. Перш ніж додати річ до кошика, перевірте:

Склад тканини у відсотках, а не лише назву полотна.

Сезонність і вікову позначку на кшталт «0 міс. – 3 міс.».

Наявність свого розміру: модель буває в каталозі, а потрібний розмір уже розпродано.

Спосіб і строк доставлення до вашого міста.

У картці також видно, чи є річ у магазинах вашого міста. Статус «Забрати сьогодні» означає, що річ уже є в магазині й замовлення видадуть швидко, а позначка «Відправимо завтра» — що доставлення триватиме до 10 днів. Отримати замовлення можна трьома способами:

Самовивіз із магазину «Антошка» — безплатно за будь-якої суми.

Відділення або поштомат Нової Пошти — 129 грн, від 2400 грн безплатно.

Кур’єр Нової Пошти — 159 грн, від 3400 грн безплатно.

Коли замовлення готове до видачі в магазині, покупцеві надходить повідомлення у Viber або SMS. Неоплачене замовлення чекає три дні.

Фільтри перетворюють каталог із кількох тисяч позицій на коротку добірку, з якою зручно працювати. Для одягу немовлят головні з них — розмір і сезонність, а склад тканини та наявність варто звіряти в картці товару ще до оплати.