Занепад Т2, феномен Telegram та ілюзія пейволу: що чекає на український медіапростір у 2026–2030 роках

Український медіаринок проходить через найжорсткішу фазу структурної трансформації. Концепція «ввімкнув кнопку на пульті — дізнався новини» остаточно відійшла в минуле. Зсуви відбуваються на всіх рівнях: від частотного діапазону телепередавачів до алгоритмів соціальних мереж і моделей монетизації.

Спробуємо відокремити міфи від реальних цифр, розібратися у фактах та змоделювати, як розвиватиметься медіавпливовість в Україні в найближчі 3–5 років.

1. Ревізія міфів: що насправді відбувається з Т2, Telegram та Paywall?

Навколо трансформації медіа виникло декілька стійких наративів. Розберемо їх крізь призму досліджень та офіційної статистики.

Міф №1: «Т2 остаточно помер, а медіагрупи масово здали ліцензії»

Дійсність: Т2 справді стрімко втрачає аудиторію, але відмова від ліцензій є асиметричною.

Аудиторія: За даними ІТК, ефірним цифровим ТБ користуються близько 26% населення (переважно старші вікові групи та мешканці малих міст). Для порівняння: якщо у 2015 році ТБ було джерелом новин для 85% українців, то сьогодні цей показник упав до ~33%.

Інфраструктурний таран: До 31 грудня 2026 року Україна зобов’язана вивільнити діапазон 700 МГц від телепередавачів за планом НКЕК. Це завдасть фундаментального технічного та фінансового удару по «Зеонбуду».

Хто пішов, а хто лишився: З ринку повністю пішла «Медіа Група Україна» Ахметова (у 2022 році з політично-регуляторних причин), а також точкові канали (M1, XSport), які переорієнтувалися на OTT/кабель. Проте StarLightMedia, «1+1» та «Інтер» продовжили та переоформили свої цифрові ліцензії. Для великих гравців ефір залишається «обов’язковою програмою» для утримання консервативного виборця та глядача.

Міф №2: «Telegram-канали повністю під контролем силовиків»

Дійсність: Telegram став головним новинним хабом, але твердження про прямий контроль — це версія розслідувачів, а не встановлений факт.

Масштаб: Сукупна база підписників українських TG-каналів зросла з 64 млн (2021) до разючих 433,2 млн на 127 тисяч каналів. Telegram є основним джерелом новин для 62% українців (IPSOS).

Анонімність: Майже 60% топ-10 каналів — анонімні («Труха», «Реальна війна», «Інсайдер UA» тощо).

Атрибуція власності: Гучні прізвища ймовірних власників та тези про їхнє перебування «у запасі СБУ» було оприлюднено в розслідуванні нардепа Ярослава Железняка. Втім, СБУ офіційно спростовує факт будь-якого спецконтролю чи бронювання цих осіб.

Міф №3: «Пейвол закрив якісну журналістику в вузькій бульбашці»

Дійсність: Запровадження передплати виданнями «Українська правда», NV, Forbes та Kyiv Independent — важливий тренд, але поки що це інструмент монетизації ніші, а не масова заміна безплатним новинам.

Масштаби підписників залишаються скромними: Kyiv Independent — 31 000+, NV — ~15 000, Forbes Ukraine — 12 100, УП — 2 630.

Ба більше, УП послабила свій пейвол, залишивши оперативну новинну стрічку відкритою. Пейвол покриває 8–20% доходів окремих редакцій і формує клуб лояльних читачів, але масова аудиторія продовжує споживати безплатний контент.

2. Медіаландшафт у дзеркалі цифр

Щоб зрозуміти, куди перетікає увага та кошти рекламного ринку (який, за прогнозами, у 2026 році має сягнути 37,3 млрд грн), поглянемо на поточну кон’юнктуру:

Канал / Показник Частка / Метрика Контекст і Джерело Telegram (Новини) 62% Головне джерело оперативності (IPSOS) YouTube (Відеоохоплення) ~90% Тижневе охоплення аудиторії 16–64 років (IAB) OTT / IPTV (Перегляд ТБ) 37%+ Кабельні мережі втрачають 10–15% на рік Ефірне Т2 ~26% Стрімке старіння аудиторії (ІТК) Довіра до Telegram-каналів 29% Вища за довіру до онлайн-ЗМІ (16%) (Rating Group) Довіра до «Єдиних новин» 38% (Недовіра — 39%) Динамічне падіння популярності марафону Використання ШІ для новин 49% Стрімке зростання з 28% у 2024 році

3. Чотири сценарії розвитку на 2026–2030 роки

Зважаючи на вивільнення частот 700 МГц, долю Телемарафону після воєнного стану, законопроєкт №11115 (регулювання Telegram) та зростання штучного інтелекту, медіаринок може піти одним із чотирьох шляхів:

Сценарій A: «Платформена дезінтермедіація» (НАЙІМОВІРНІШИЙ)

Telegram + YouTube + TikTok остаточно стають головною «трубою». Класичні ЗМІ перетворюються на «постачальників сировини» для платформ. Вплив зміщується від головредів до адміністраторів Telegram-сіток.

Сценарій B: «Регульована нормалізація» (Євроінтеграційний)

Прийняття законопроєкту №11115 та вимог європейських DSA/EMFA. Часткова деанонімізація Telegram-каналів, вихід із «сірої» зони. Повернення частки впливу прозорим медіабрендам та Суспільному.

Сценарій C: «Державно-олігопольна консолідація»

Трансформація Телемарафону в нову систему державних/напівдержавних ЗМІ. Грантовий колапс вибиває незалежні регіональні редакції. Монополізація ринку кількома великими політико-фінансовими групами.

Сценарій D: «Постмедійна фрагментація + ШІ»

Споживач отримує новини через AI-асистентів і персоналізовані стрічки. Повна втрата монополії новинних сайтів на збір аудиторії. Переможці: платформи, AI-сервіси та авторські нішеві канали.

4. Резюме для медіабізнесу: як вижити й зберегти вплив?

Ефірне Т2 стає нішею. Після звільнення частот 700 МГц ефірне цифрове ТБ остаточно перетвориться на соціальний канал доставки контенту для консервативного глядача.

Відео повністю мігрує в Smart TV та соцмережі. Якщо медіа не представлене в YouTube, TikTok або на OTT-платформах (MEGOGO, Sweet.tv), воно стає «невидимим» для активної аудиторії.

Модель «однієї платформи» смертельна. Стійка стратегія для сучасної редакції — це мультиплатформеність:

Telegram — для швидкої доставки новин та сповіщень.

YouTube / TikTok — для відеоконтенту та залучення молоді.

Власний сайт / Paywall / Розсилки — для збереження лояльного ядра та монетизації.