YouTube Music почав позначати треки, створені штучним інтелектом

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YouTube Music
Фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

YouTube запровадив у музичному сервісі YouTube Music маркування композицій, у створенні яких брав участь генеративний штучний інтелект. Позначку отримують і повністю згенеровані пісні, і треки, в яких згенеровано лише окремі важливі елементи, як-от вокал.

Мітка має вигляд прямокутника з написом AI, її видно просто на сторінці відтворення треку. Якщо натиснути на мітку, сервіс покаже, яку саме частину роботи над композицією виконав штучний інтелект.

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youtube music gen ai labels

Щоб виявляти такі треки, YouTube співпрацюватиме з музичними партнерами й застосовуватиме власні інструменти розпізнавання ШІ-контенту. Згодом компанія планує поширити маркування й на основний сервіс YouTube.

Конкуренти теж узялися стримувати наплив низькопробної згенерованої музики. Так, Spotify почав позначати згенерованих ШІ виконавців і прибирати їх із рекомендацій. Deezer ще в червні створив детектор ШІ-музики для плейлистів будь-якої платформи, а також запровадив фільтр, який повністю відсіює згенерований контент.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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