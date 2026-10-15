YouTube може вийти на ринок аудіокниг, де домінують Spotify та Audible

YouTube, за даними The Wall Street Journal, обговорює з книжковими видавцями запуск аудіокниг на своїй платформі. Аудіокниги мають увійти до передплати Premium, яка прибирає рекламу, а сам сервіс може запрацювати вже у 2027 році.

Ця передплата коштує від 16 доларів на місяць. В Україні вона в серпні подорожчала майже вдвічі — індивідуальний тариф тепер становить 179 грн. Поки невідомо, чи зможуть передплатники слухати всі книжки без доплати. За частину видань YouTube може брати окрему плату — так він уже продає доступ до деяких платних відео.

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Об’єднуючи кілька сервісів в одній передплаті, YouTube намагається зробити її привабливішою. Платформа вже пропонує відео, музику й подкасти, а аудіокниги можуть стати ще одним аргументом на користь Premium.

Утім, на ринку аудіокниг YouTube доведеться конкурувати зі Spotify та Audible від Amazon, які нині на ньому домінують. На початку жовтня Spotify анонсував запуск аудіокниг у понад 180 країнах, зокрема й в Україні. Передплатникам власного Premium сервіс надає 15 годин прослуховування на місяць, а також продає окремі тарифи Audiobooks+ і Audiobooks Access та книжки поштучно. Audible, своєю чергою, відкриває за передплатою доступ до каталогу й дає кредит — умовну одиницю, яку обмінюють на книжку, що лишається в слухача назавжди.

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Попри високу конкуренцію, керівники видавництв розраховують на величезну аудиторію YouTube. Крім того, вони шукають легальну альтернативу піратським аудіоверсіям своїх книжок, які вже є на платформі.

Останніми роками аудіокниги — один із найуспішніших сегментів книжкового ринку. Найшвидше в ньому зростає нонфікшн — книжки про бізнес, саморозвиток і психологію. За даними Асоціації американських видавців, які наводить Fortune Business Insights, виторг від продажу цифрових аудіокниг у 2025 році перевищив 1 млрд доларів. У 2016-му він становив лише 265 млн доларів.

Цього року аналітики Fortune Business Insights оцінюють світовий ринок аудіокниг у 14,15 млрд доларів, а торік він становив 11,18 млрд доларів. До 2034 року, за їхнім прогнозом, він сягне 93,15 млрд доларів, а середньорічне зростання становитиме 26,56%. Найпопулярнішим пристроєм для прослуховування лишаються смартфони — на них припадає близько 62% ринку.

Найбільше на ринку заробляє Audible — йому дістається близько 63,4% виторгу всіх платформ аудіокниг у світі. Серед інших великих компаній — Apple, Google, Spotify, Storytel і Rakuten. Spotify не розкриває, скільки заробляє на книжках окремо від музики, але повідомляє, що кожен четвертий передплатник Spotify Premium регулярно слухає тривалі аудіозаписи. Шведський Storytel, лідер серед європейських сервісів аудіокниг, пропонує 1,8 млн видань 55 мовами, а кількість його платних передплатників перевищила 2,75 млн.