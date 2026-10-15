WhatsApp запустив гостьові дзвінки для людей без акаунта в месенджері

14 жовтня WhatsApp відкрив аудіо- та відеодзвінки для людей, які в месенджері не зареєстровані. Такий гість приєднується до розмови через браузер на комп’ютері, а дзвінок безплатний і наскрізно зашифрований.

Запрошення створює власник акаунта. У вкладці «Дзвінки» він натискає «+», отримує посилання на дзвінок і пересилає його будь-кому. Ні створити таке посилання, ні почати дзвінок гість сам не може. Відкривши посилання в браузері, він вводить своє ім’я й потрапляє до кімнати очікування — далі до розмови його допускає лише організатор. Цю кімнату WhatsApp додав ще в липні, коли запустив дзвінки у вебверсії. Про мобільні браузери в повідомленні компанії не йдеться.

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Після схвалення гість бере участь як у розмовах віч-на-віч, так і в групових дзвінках, де може бути до 32 учасників. Він може демонструвати свій екран, «підіймати руку», щоб попросити слова, і реагувати емодзі «палець угору» чи «серце». Тривалість його участі в розмові нічим не обмежена.

Решта функцій гостю недоступна. Він не бачить номерів телефонів інших учасників, не може писати повідомлення й додавати до розмови нових людей, а організатор будь-коли може видалити його з дзвінка. Приховати номер можна й від звичайних співрозмовників — у червні месенджер дозволив резервувати імена користувачів, щоб показувати їх замість нього.

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Пізніше цього року WhatsApp обіцяє випустити плагін для календарів Google та Outlook. Установивши його й прив’язавши свій акаунт, користувач зможе додавати посилання на дзвінок WhatsApp у календарне запрошення. Учасники зустрічі зможуть приєднатися до такої розмови і з акаунтом у месенджері, і без нього.