Військова версія Starlink знову працює, але хто обмежив зв’язок — досі невідомо

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SpaceX Starshield

Українські підрозділи знову можуть користуватися супутниковим зв’язком Starshield — військовим сегментом Starlink — у русі, зокрема на ударних дронах. Відновлення фіксують за звітами з фронту, а якість зв’язку поступово покращується, повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.

15 жовтня приблизно об 11:45 за київським часом представники Міноборони, за даними Business Insider, підтвердили роботу Starshield у русі. Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв сказав виданню, що зв’язок відновили повністю — до рівня, який був до збою. Офіцер Національної гвардії на ім’я Юрій також підтвердив, що швидкість зв’язку повернулася.

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Проблеми почалися вранці 14 жовтня, коли термінали почали втрачати зв’язок під час руху. На дронах вони вимикалися, щойно апарат розганявся до 160 км/год, а подекуди вже на швидкості близько 72 км/год. Через це зірвалася низка місій. Такий збій, за даними Міноборони, ускладнив насамперед удари на середні відстані, перехоплення повітряних цілей і логістику на передовій.

Обмеження знімали поетапно. Ще ввечері 14 жовтня колишній міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год, а наступним завданням назвав повне відновлення Starshield. На якій швидкості руху зв’язок працює тепер, у Міноборони не уточнюють. У відомстві досі з’ясовують причини й обставини збою.

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Хто саме запровадив обмеження для Starshield, лишається невідомим. Цією захищеною мережею SpaceX для військових і державних потреб керує уряд США. Гендиректор SpaceX Ілон Маск у соцмережі X наголосив, що будь-які обмеження для цієї системи визначають американські військові, а зрештою — президент США. Натомість високопосадовець у Вашингтоні запевнив видання Axios, що адміністрація Дональда Трампа до ймовірних обмежень жодного стосунку не має.

Збій збігся з тиском Трампа, який вимагає від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах та інших енергетичних об’єктах. На думку журналістів Business Insider, цей інцидент загострив питання залежності України від американських технологій. Водночас Чернєв підтвердив, що США й далі передають Україні розвідувальні дані.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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