В Україні заборонили ще два російські медіасервіси

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Нацсовет

14 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла TAS-IX.Media і Kinohype до переліку заборонених в Україні медіасервісів держави-агресора. Відтепер у цьому переліку 80 ресурсів, пише «Детектор медіа».

Перевірку обох сервісів регулятор провів після звернення Департаменту захисту національної державності СБУ, а також із власної ініціативи. За її результатами Нацрада дійшла висновку, що TAS-IX.Media і Kinohype орієнтовані на Росію та російську аудиторію.

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Цей висновок регулятор обґрунтував кількома критеріями. Зокрема, інтерфейс цих ресурсів за замовчуванням був російськомовним. Крім того, через них в Україні можна було дивитися фільми, заборонені Законом України «Про кінематографію». Серед доступних програм були й такі, у яких брала участь людина, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. TAS-IX.Media ще й надавав доступ до заборонених російських каналів «Россия 1», «24 техно» та «Охота и рыбалка».

Нацрада планує повідомити про своє рішення НКЕК — регулятора у сфері електронних комунікацій і радіочастотного спектра. НКЕК, своєю чергою, має поінформувати провайдерів, щоб ті обмежили доступ до сайтів обох сервісів.

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Минулого разу Нацрада поповнила перелік наприкінці серпня. Тоді регулятор заборонив онлайн-кінотеатри Muvee та KinoVibe.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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