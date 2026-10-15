Netflix придбав права на показ матчів ЧС-2030 з футболу в Іспанії та Андоррі

Netflix оголосив, що купив ексклюзивні права на трансляцію всіх 104 матчів чемпіонату світу з футболу 2030 року для глядачів Іспанії та Андорри. Утім, іспанці побачать найважливіші ігри також у відкритому ефірі.

Ідеться про всі зустрічі збірної Іспанії, обидва півфінали та фінал. Ці матчі транслюватиме загальнонаціональний ефірний телеканал, угоду з яким укладе сам Netflix, пише іспанська газета El Mundo. Який саме це буде канал, поки невідомо. Крім того, щонайменше один матч кожного ігрового дня в Іспанії можна буде дивитися безплатно.

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Netflix не обмежиться тільки трансляціями матчів. Їх доповнять передматчеві й післяматчеві програми, студія в перерві та щоденний огляд в ігрові дні. Передачі про чемпіонат сервіс почне показувати ще до його старту.

Збірна Іспанії гратиме вдома в статусі чинного чемпіона світу — цього літа вона виграла ЧС-2026. «Цього року я була на трибуні, коли Іспанія підіймала кубок, і бачила цю пристрасть та гордість», — розповіла директорка з контенту Netflix Бела Баджарія.

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Угода змінює звичну для Іспанії схему розподілу прав. На минулому чемпіонаті державна телерадіокомпанія RTVE показала у відкритому ефірі 33 матчі, зокрема всі ігри збірної. Хоча б частину турніру на її каналах подивилися 38,4 млн людей, тобто 80,8% населення країни. Компанія Mediapro тоді отримала права на весь турнір для платного телебачення. За домовленістю з нею сервіс DAZN показав усі 104 матчі, з них 71 — лише для передплатників. Чи покаже RTVE хоч частину ЧС-2030, поки невідомо.

Скільки Netflix заплатив за угоду, не розкрили ні сервіс, ні ФІФА. Для порівняння, свій пакет матчів ЧС-2026 RTVE придбала за 55 млн євро.

ЧС-2030 триватиме з 8 червня до 21 липня. Основні матчі турніру приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. Окрім того, Уругвай, Аргентина та Парагвай проведуть по одному святковому матчу на честь сторіччя першого чемпіонату світу. Той турнір 1930 року приймав і виграв Уругвай, а Аргентина дійшла до фіналу. Парагвай отримав свій матч як країна, де розташована штаб-квартира Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ). Під час першого чемпіонату вона була єдиним у світі континентальним об’єднанням національних федерацій.

Netflix уже кілька років розвиває напрям прямих спортивних трансляцій. Сервіс має угоди з NFL, MLB і WWE, показує бокс і змішані єдиноборства. Крім того, йому належать ексклюзивні права на жіночі чемпіонати світу 2027 і 2031 років у США та Канаді. Натомість чоловічий чемпіонат світу він транслюватиме вперше. Цю угоду генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем назвав розвитком партнерства з Netflix.

Нагадаємо, на ЧС-2026, що завершився в липні поточного року, ФІФА обрала YouTube пріоритетною платформою для трансляцій.