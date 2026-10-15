Нацрада оштрафувала радіостанцію «Чемпіон» на 45,8 тис. гривень

14 жовтня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні наклала штраф на ТОВ «ФМ Медіа центр», якому належить радіостанція «Чемпіон» (Champion Radio). Мовник не дотримався строку, у який мав повідомити регулятора про перенесення передавача, пише «Детектор медіа».

На початку липня компанія попросила Нацраду внести зміни до Реєстру суб’єктів у сфері медіа. Розглядаючи це звернення, регулятор з’ясував, що про перенесення передавача мовник повідомив, коли 30-денний строк уже минув.

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Закон відносить таке порушення до значних і передбачає за нього штраф у розмірі 10% ліцензійного збору. Для «Чемпіона» це 45 760 грн. Сплатити цю суму компанія має впродовж 60 днів після того, як рішення оприлюднять на сайті Нацради.

Мовників за порушення строків регулятор штрафує не вперше. Так, 17 вересня Нацрада оштрафувала дві юридичні особи радіостанції Kiss FM на 78 тис. грн — вони невчасно повідомили про зміни у структурі власності. А в липні 2025 року радіостанції «Шлягер» і «Слобожанське ФМ» отримали штрафи за те, що пропустили строк внесення змін до того самого реєстру.