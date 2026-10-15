Google посилить захист Android від шахраїв за допомогою штучного інтелекту

Google представила низку нових засобів проти мобільного шахрайства на Android. Найпомітніший із них з’явиться в Google Messages — застосунку для SMS і чатів. У ньому функція розширеного захисту (enhanced protection) аналізуватиме листування з невідомими відправниками за допомогою хмарних моделей Gemini.

Потребу в такій перевірці компанія пояснює тим, що шахраї часто не розкривають своїх намірів одразу. Вони ведуть тривале листування й поступово здобувають довіру співрозмовника. За словами Google, хмарні моделі швидше оцінюють ризик такої розмови й розпізнають складні схеми, які обходять звичні засоби захисту. Повідомлення під час аналізу шифруються й обробляються в захищеному середовищі, до якого, як запевняє компанія, не має доступу ні сама Google, ні треті особи.

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Користуватися розширеним захистом не обов’язково, і його можна буде будь-коли вимкнути. Крім хмарного аналізу, функція перевірятиме й посилання в повідомленнях. Цю перевірку виконуватиме модель Gemini Nano безпосередньо на смартфоні. Ще до того, як користувач відкриє сторінку, вона оцінюватиме, чи не веде адреса на шкідливий вміст.

Інші нововведення стосуються дзвінків і демонстрації екрана. Так, сторонні застосунки більше не зможуть вмикати переадресацію дзвінків, а про спроби такого втручання система попереджатиме власника смартфона. Chrome та Android WebView тепер автоматично приховують конфіденційні дані під час демонстрації екрана. Безпеку телефонних розмов Google посилює не вперше — ще в червні компанія анонсувала розпізнавання шахраїв, які імітують голоси знайомих, у застосунку «Телефон».

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Крім того, Google поширює сповіщення про шахрайські повідомлення на смартфони інших виробників. У 2025 році ці сповіщення з’явилися на Pixel і Samsung, а тепер їх отримають пристрої Honor, Motorola, OPPO, OnePlus, Realme, Tecno, Vivo та Xiaomi. За планом компанії, до кінця року ними зможуть користуватися ще сотні мільйонів людей.