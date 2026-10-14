YouTube запускає ШІ-пошук у мобільному застосунку

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Ask YouTube
Google

12 жовтня YouTube оголосив, що відкриває розмовний пошук Ask YouTube для власників смартфонів на Android та iOS. Ця функція дає змогу шукати відео в діалозі зі штучним інтелектом (ШІ), але поки вона доступна лише користувачам зі США.

На відміну від звичайного пошуку, Ask YouTube розбирає складні запити, а результат видає не лише переліком роликів. Він поєднує текст, повноформатні відео й Shorts, а уточнити його можна додатковим запитанням або однією із запропонованих підказок. Як приклади компанія наводить пошук ідей саморобних костюмів на Гелловін і відеоесеїв. Згідно з довідкою YouTube, запити функція поки приймає лише англійською.

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Щоб відкрити Ask YouTube, треба торкнутися значка пошуку вгорі екрана й обрати пункт Ask, а тоді ввести запитання чи завдання. Скористатися функцією не вийде з дитячих акаунтів, якими керують батьки, і в застосунку YouTube Kids.

YouTube почав тестувати Ask YouTube у квітні, а вперше показав функцію на Google I/O — щорічній конференції Google для розробників. Відтоді вона з’явилася у вебверсії YouTube і на телевізорах, а тепер — і в мобільному застосунку. Згодом Ask YouTube можна буде викликати безпосередньо під час перегляду Shorts і прямих трансляцій. Коли це станеться і коли функція запрацює в інших країнах, компанія не уточнює й лише обіцяє поступово розширювати доступ.

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Ask YouTube був і серед нововведень, про які YouTube розповів у вересні. Тоді компанія анонсувала також власні стрічки й платні спільноти, а для авторів — монтаж відео в чаті.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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