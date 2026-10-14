Українські безпілотники вперше атакували дата-центр російського банку

У ніч на 14 жовтня українські безпілотники вдарили по дата-центру, який «Сбербанк» будує в Балаково Саратовської області спільно з електромережною компанією «Россеті». Як повідомляє видання CNews, це перша атака на дата-центр банку в Росії.

«Ми підтверджуємо факт атаки на центр обробки даних. При цьому всі системи та всі сервіси „Сбербанку“ працюють у штатному режимі», — заявив агентству ТАСС перший заступник голови правління банку Олександр Ведяхін.

- Реклама -

Балаківський об’єкт — найновіший із трьох власних дата-центрів «Сбербанку». Два інші працюють у московському Південному порту та в інноваційному центрі «Сколково» під Москвою. Про намір звести дата-центр у Балаково банк оголосив у грудні 2020 року, а будувати почав 2021-го.

Вартість проєкту оцінюють у 30 млрд рублів (близько 360 млн доларів за курсом Центробанку Росії на 14 жовтня), а завершити його планують 2027 року. Чи доведеться після атаки переносити цей термін, поки невідомо.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Більшість російських дата-центрів — стаціонарні об’єкти, адреси й координати яких відомі заздалегідь. Через це вони вразливі до атак.

З середини літа 2026 року ціллю атак були склади маркетплейса Wildberries, згодом — логістичні об’єкти Ozon. На початку жовтня безпілотники почали атакувати дата-центри «Яндекса» й менш ніж за тиждень вивели з ладу три з п’яти. Першим постраждав об’єкт у Сасово Рязанської області, за ним — у Калузі та Володимирі.

Після цих атак більшість сервісів «Яндекса» працювала з масштабними збоями. Постраждали також сторонні сайти, що орендували потужності в цих дата-центрах. На момент публікації «Яндекс» досі відновлював сервіси, а щоб вони працювали, суттєво обмежив їхні функції. Відновлення самих дата-центрів разом із закупівлею й налаштуванням обладнання може тривати до пів року — за умови, що нових атак не буде.