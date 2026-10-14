У Болгарії невідомі в масках підпалили 11 із 17 антен системи зв’язку Starlink

Новини
Болгарський депутат заявив про підпал 11 антен Starlink під Софією

Депутат парламенту Болгарії від партії «Так, Болгарія» Івайло Мірчев повідомив, що на засекреченому об’єкті поблизу Софії навмисно підпалили 11 із 17 антен для зв’язку із супутниками Starlink. Це, за словами депутата, зробили двоє чоловіків у масках, пише «Інтерфакс-Україна».

Про інцидент Мірчев написав у Фейсбуці. У дописі він наголосив, що підпалені антени — основний канал зв’язку із супутниками SpaceX, які активно використовують і на війні в Україні. Крім того, депутат вимагав від болгарських спецслужб і Міністерства внутрішніх справ (МВС) відповісти, чи знали вони про атаку, а уряд звинуватив у мовчанні.

- Реклама -

Прем’єр-міністр Румен Радев, як повідомляє Болгарське національне радіо, відмовився розкривати подробиці підпалу, бо триває розслідування. За його словами, слідство ведуть дуже інтенсивно, а Болгарія співпрацює зі спецслужбами країн-партнерів, щоб довести операцію до кінця.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв зазначив, що за безпеку таких об’єктів відповідають їхні власники. Попри це, МВС уже додатково посилило охорону подібних станцій по всій країні.

Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому

Мірчев натомість ставить за приклад Польщу. Як передає Болгарське національне телебачення, депутат вважає, що антени обрали не випадково, і нагадує про таку саму атаку на Starlink у Польщі наприкінці вересня. Польська влада, за його даними, одразу повідомила про неї суспільство й швидко взялася до дій. Відтак там уже затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі. Польська сторона, наголосив Мірчев, не сумнівається, що за атакою стоїть Росія.

Пожежа на польській наземній станції Starlink спалахнула 23 вересня в селі Воля-Кробовська. Її влаштували двоє підозрюваних, які перелізли через огорожу на територію об’єкта. Там вони облили займистою рідиною генератор та електричну шафу й підпалили їх. Пожежу швидко загасили, а мережа працювала без перебоїв. Цю справу прокуратура Польщі розслідує як диверсію та злочин терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

- Реклама -

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
- Реклама -

Читайте також

Новини

Netflix скорочує близько тисячі робочих місць

Співкерівники Netflix Тед Сарандос і Грег Пітерс повідомили працівникам про звільнення близько тисячі людей. Таких скорочень у компанії не було з 2022 року.
Новини

Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год — Федоров

14 жовтня Михайло Федоров повідомив, що Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год. Наступне завдання — повністю зняти обмеження для Starshield.
Новини

Дослідник зламав телевізор LG без PIN-коду, поєднавши три вразливості webOS

Анонімний дослідник поєднав три вразливості webOS і отримав повний контроль над телевізором LG через локальну мережу. LG уже випустила оновлення з виправленням.
Новини

Швидкість супутникового інтернету Amazon Leo на випробуваннях перевищила 400 Мбіт/с

Під час випробувань для армії США швидкість завантаження через Amazon Leo перевищила 400 Мбіт/с. Далі військові перевірять, чи працює такий зв'язок у русі.
Новини

Українські безпілотники вперше атакували дата-центр російського банку

У ніч на 14 жовтня безпілотники атакували недобудований дата-центр «Сбербанку» в Балаково. Банк зводить його разом із «Россетями» й планує завершити 2027 року.