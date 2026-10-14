У Болгарії невідомі в масках підпалили 11 із 17 антен системи зв’язку Starlink

Депутат парламенту Болгарії від партії «Так, Болгарія» Івайло Мірчев повідомив, що на засекреченому об’єкті поблизу Софії навмисно підпалили 11 із 17 антен для зв’язку із супутниками Starlink. Це, за словами депутата, зробили двоє чоловіків у масках, пише «Інтерфакс-Україна».

Про інцидент Мірчев написав у Фейсбуці. У дописі він наголосив, що підпалені антени — основний канал зв’язку із супутниками SpaceX, які активно використовують і на війні в Україні. Крім того, депутат вимагав від болгарських спецслужб і Міністерства внутрішніх справ (МВС) відповісти, чи знали вони про атаку, а уряд звинуватив у мовчанні.

Eleven of 17 Starlink antennas at a secure site near Sofia were deliberately set on fire by two masked individuals, Bulgarian MP Ivaylo Mirchev says. The antennas provide Starlink satellite communications. Mirchev criticized the government’s silence and questioned its response to suspected Russian sabotage. #Europe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

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Прем’єр-міністр Румен Радев, як повідомляє Болгарське національне радіо, відмовився розкривати подробиці підпалу, бо триває розслідування. За його словами, слідство ведуть дуже інтенсивно, а Болгарія співпрацює зі спецслужбами країн-партнерів, щоб довести операцію до кінця.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв зазначив, що за безпеку таких об’єктів відповідають їхні власники. Попри це, МВС уже додатково посилило охорону подібних станцій по всій країні.

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Мірчев натомість ставить за приклад Польщу. Як передає Болгарське національне телебачення, депутат вважає, що антени обрали не випадково, і нагадує про таку саму атаку на Starlink у Польщі наприкінці вересня. Польська влада, за його даними, одразу повідомила про неї суспільство й швидко взялася до дій. Відтак там уже затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі. Польська сторона, наголосив Мірчев, не сумнівається, що за атакою стоїть Росія.

Пожежа на польській наземній станції Starlink спалахнула 23 вересня в селі Воля-Кробовська. Її влаштували двоє підозрюваних, які перелізли через огорожу на територію об’єкта. Там вони облили займистою рідиною генератор та електричну шафу й підпалили їх. Пожежу швидко загасили, а мережа працювала без перебоїв. Цю справу прокуратура Польщі розслідує як диверсію та злочин терористичного характеру на користь іноземної розвідки.