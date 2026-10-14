Starlink знову доступний дронам на швидкості до 160 км/год — Федоров

Українські ударні дрони й перехоплювачі мають знову піднятися в повітря, адже зв’язок Starlink для них відновлюють на швидкості до 160 км/год. Колишній міністр оборони Михайло Федоров написав про це в Telegram і назвав наступне завдання — зовсім прибрати обмеження швидкості для Starshield.

«Робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Ударні дрони та дрони-перехоплювачі повинні знову полетіти. Тепер потрібно попрацювати над тим, щоб узагалі прибрати обмеження швидкості для Starshield», — зазначив Федоров.

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Starshield — військовий сервіс супутникового зв’язку компанії SpaceX. У ніч проти 14 жовтня SpaceX обмежила роботу його терміналів під час руху. Спершу поріг становив близько 160 км/год, але згодом, за словами українських військових, зв’язок почав зникати вже на 60–70 км/год. Тож тепер обмеження повертають до початкового рівня.

Від перебоїв постраждала робота безпілотників, зокрема ударних дронів і перехоплювачів. Ускладнилися також військова логістика, розвідка й ретрансляція зв’язку. У 7-му корпусі Десантно-штурмових військ розповіли, що через це скасували частину місій.

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За даними джерел у Міноборони, Сили оборони не отримали від SpaceX жодного попередження. Після цього українська сторона звернулася до США, компанії та партнерів по НАТО і водночас почала перевіряти резервні канали зв’язку.