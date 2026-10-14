SpaceX обмежила в Україні роботу військових терміналів Starlink під час руху

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SpaceX Starshield

Уночі 14 жовтня компанія SpaceX запровадила обмеження швидкості, на якій термінали Starlink працюють у русі. Радник президента України Сергій Бескрестнов («Флеш») підтвердив це в Telegram і додав, що Сили оборони попередження не отримали, тож низка місій зірвалася.

Обмеження стосується військового пакета послуг StarShield. Спершу SpaceX встановила поріг у 100 миль на годину, тобто близько 160 км/год. Згодом, за словами Бескрестнова, військові повідомили, що для їхніх операторів обмеження стало суворішим. Тепер зв’язок зникає, щойно швидкість руху сягає 60–70 км/год.

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Збігом рішення SpaceX радник не вважає. Він пов’язує його з «поточною політичною ситуацією».

Як зазначив Бескрестнов у дописі в Facebook, обмеження позначаються не лише на далеких місіях і логістиці на фронті. Зачіпають вони й дрони-перехоплювачі, у роботі яких використовують Starlink. Ними Україна захищає небо від реактивних «Шахедів». Саме перехоплювачі радник називає найефективнішим на сьогодні засобом проти цих дронів.

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«Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох шансів на захист країни від реактивних „Шахедів“», — написав він.

Бескрестнов не вперше коментує тему «Шахедів». Ще у квітні він назвав SIM-карти, які Росія встановлює в ці дрони.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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