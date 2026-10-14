Швидкість супутникового інтернету Amazon Leo на випробуваннях перевищила 400 Мбіт/с

Amazon повідомила, що на полігоні Абердін у штаті Мериленд її супутникова мережа Amazon Leo забезпечила завантаження даних на швидкості понад 400 Мбіт/с. Випробування там провів центр C5ISR армії США, що розробляє для військових системи зв’язку й розвідки.

Для тесту ноутбук під’єднали до Amazon Leo Pro — основного абонентського термінала мережі. Це фазована антенна решітка, тобто пласка антена, що наводиться на супутник електронно, без механічного повороту. Через неї ноутбук приймав і надсилав дані, поки над полігоном пролітали низькоорбітальні супутники. Пікова швидкість завантаження припадала на моменти, коли над майданчиком проходили апарати нових партій. Між собою супутники Amazon Leo обмінюються даними за допомогою лазерних каналів, а з наземними мережами з’єднуються через шлюзові станції.

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Армія США розглядає комерційні низькоорбітальні мережі як спосіб дати військовим швидкісний зв’язок у віддалених районах, де наземної інфраструктури немає або її бракує. За демонстрацією спостерігали понад 30 представників армії. Керівниця напряму роботи з урядовими замовниками в Amazon Leo Ліз Мартін назвала цей показ важливим кроком до ширшої співпраці з військовими. Компанія розраховує пристосувати мережу до потреб армії й скласти конкуренцію Starlink і Starshield — версії системи SpaceX для оборонних завдань.

Наступні випробування Amazon Leo проведе разом з армією. На них військові перевірять вищі швидкості передачі даних і зв’язок у русі. Окремо вони протестують, як супутниковий інтернет поєднується з тактичними мережами, якими військові вже користуються.

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Угруповання Amazon Leo поки розгорнуте лише частково. З квітня 2025 року ракети вивели на орбіту 396 його супутників за 14 запусків, а перша черга мережі має налічувати понад 3200 апаратів.

Готових супутників значно більше — понад 1000 таких апаратів Amazon уже виготовила на своєму заводі в Кіркленді (штат Вашингтон). Щоб вивести їх на орбіту, компанія уклала контракти на понад 100 запусків з United Launch Alliance, Arianespace, Blue Origin і SpaceX.

Кількість таких контрактів компанія поступово збільшує. Так, у вересні вона замовила ще шість запусків ракети Ariane 6.

Комерційний сервіс Amazon Leo має запрацювати в окремих регіонах до кінця 2026 року. Спершу компанія планувала запуск на середину року, але згодом перенесла його. Наразі мережу тестують кілька корпоративних клієнтів у межах закритої програми попереднього доступу.