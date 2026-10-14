Netflix скорочує близько тисячі робочих місць

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Netflix
Фото: Mijansk786 / Shutterstock

Netflix, власник найбільшого у світі стримінгового сервісу, звільнить близько тисячі співробітників, тобто приблизно 6% штату. Цей план співкерівники компанії Тед Сарандос і Грег Пітерс виклали в листі до працівників, пише видання Variety.

Передусім посади скоротять у підрозділах, що відповідають за розробку продуктів, технології, юридичні питання й кадри. Своє рішення керівники пояснили так: «Наша місія — розважати світ — амбітна, і її виконання вимагає від нас дисциплінованості у виборі пріоритетів для наших людей і ресурсів». За даними Variety, компанія вдалася до скорочень на тлі жорсткої боротьби медіасервісів за аудиторію.

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Наприкінці 2025 року в Netflix на повну ставку працювало близько 16 тис. людей. Сервісом тоді користувалися понад 325 млн передплатників у всьому світі.

Попереднє масштабне скорочення компанія провела у 2022 році. Тоді сервіс утратив 200 тис. передплатників, і після цього Netflix звільнила близько 450 працівників.

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Нинішні звільнення збігаються в часі з падінням ринкової вартості компанії. Так, з початку 2026 року капіталізація Netflix упала майже на 25%, до 293 млрд доларів. Натомість фондовий індекс Nasdaq Composite за цей час зріс більш ніж на 16%.

Попри суперництво, у вересні Netflix разом з Amazon і YouTube створила лобістську коаліцію стримінгових сервісів. Компанії домовилися діяти спільно, поки влада США посилює нагляд за галуззю.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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