Дослідник зламав телевізор LG без PIN-коду, поєднавши три вразливості webOS

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LG webOS

12 жовтня платформа SSD Secure Disclosure оприлюднила опис атаки, яка дає змогу отримати повний контроль над телевізорами LG на webOS. Зловмисникові не потрібні ні PIN-код, ні підтвердження на екрані — досить перебувати в тій самій локальній мережі, що й телевізор.

Ланцюжок атаки склав незалежний дослідник, який не розкриває свого імені. Цю розробку він показав у травні на хакерських змаганнях TyphoonPWN 2026 у Сеулі й посів третє місце в категорії LG webOS. Вона поєднує три вразливості платформи. Перша з них дозволяє під’єднатися до телевізора без PIN-коду, друга — відкрити у вбудованому застосунку сторонню вебсторінку з доступом до системних служб. Через третю атакувальник виконує довільні команди з правами root, тобто з найвищими привілеями в операційній системі.

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Атаку перевірили на двох моделях — LG 32LQ636BPSA та LG 27TQ600SW з webOS 7.5.7-25 і прошивкою 04.54.40. Чи вразливі інші телевізори компанії, поки невідомо. Номерів у міжнародному реєстрі вразливостей (CVE) ці помилки ще не отримали, а реальних атак із їх використанням, за даними The Hacker News, не зафіксовано.

LG уже випустила оновлення прошивки, яке усуває проблему. Власникам телевізорів варто перевірити його наявність і не відкладати встановлення. Разом зі звітом SSD Secure Disclosure опублікувала робочий код атаки, тож її подробиці тепер доступні кожному. Іншого способу захиститися, крім оновлення, немає.

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Вразливості, що відкривають доступ до телевізорів LG з мережі, знаходять не вперше. Так, у 2024 році компанія Bitdefender повідомила про інші подібні помилки webOS, які теж давали змогу обійти автентифікацію. LG закрила їх у березні того ж року. У вересні 2026 року інші дослідники з’ясували, що телевізори LG сканують домашню мережу, а вразливість webOS дає змогу приховано записувати звук.

Після цього розслідування LG відкинула звинувачення у стеженні за власниками телевізорів. За словами компанії, її пристрої не записують розмов у кімнаті, а голос обробляють, лише коли користувач натисне кнопку.

Невдовзі виробник докладно пояснив, які дані збирають його смарт-телевізори. Тоді ж компанія розповіла, як вимкнути розпізнавання голосу та вмісту на екрані, а також персоналізовану рекламу.

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Редакція Mediasat
Редакція Mediasat
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