Starlink Mobile не замінить наземні мережі мобільного зв’язку — технічний директор T-Mobile

Технічний директор американського оператора T-Mobile Джон Со сумнівається, що нові частоти дадуть SpaceX змогу швидко зробити Starlink Mobile повноцінним конкурентом наземних мереж. Навіть із ширшим спектром супутникова система, на його думку, поступатиметься їм за пропускною здатністю, пише видання Wccftech.

Приводом для дискусії стала угода SpaceX з інвестиційною компанією Grain Management. У неї SpaceX купує ліцензії, що дають право використовувати до 14 МГц парного спектра в діапазоні 800 МГц, тобто двох однакових смуг — для передавання і для приймання даних. Ілон Маск назвав цю купівлю останнім важливим елементом для повноцінного мобільного покриття США. Частоти нижнього діапазону справді краще проникають у будівлі й поширюються на більші відстані. Втім, у T-Mobile вважають, що самі собою вони не розв’язують проблеми місткості мережі, тобто того, скільки абонентів можуть користуватися нею одночасно.

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Свою позицію Со виклав у публікації під назвою «Самі лише частоти мережу не створюють». За його підрахунком, після угоди Starlink Mobile матиме близько 80 МГц частот, тоді як T-Mobile використовує майже 400 МГц у нижньому й середньому діапазонах. Він також нагадав, що частоти Grain Management раніше перестали бути пріоритетними для мережевої стратегії T-Mobile.

Ще одна слабкість супутникового зв’язку пов’язана з поширенням радіосигналу. Як пояснив Со, сигнал від супутника на висоті кількох сотень кілометрів слабшає значно більше, ніж від наземної базової станції, що стоїть приблизно за 1 км від смартфона. Розрив між ними в загасанні може сягати 50 дБ (децибел), тобто 100 тис. разів за потужністю. Перехід із частоти 2 ГГц на 800 МГц, за його словами, лише частково покращує становище й не усуває принципової відмінності між супутниковою та наземною інфраструктурою.

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Оператори наземних мереж розподіляють навантаження між сотнями базових станцій і секторів. Завдяки цьому одні абоненти можуть дивитися відео, інші — грати в онлайн-ігри чи спілкуватися по відеозв’язку, і все це одночасно. Супутникова система здатна покрити велику територію, але це, на думку Со, ще не означає, що під високим навантаженням вона забезпечить порівнянну швидкість і пропускну здатність. Широке покриття і якість повноцінної мережі 5G Advanced, наголосив він, — різні завдання.

Водночас SpaceX нарощує і супутникову частину: регулятор США вже дозволив компанії вивести на орбіту 15 тис. супутників для Starlink Mobile. Втім, розвивати компанія збирається не лише орбітальне угруповання. Зокрема, вона розглядає можливість встановлювати компактні малопотужні базові станції на наявне обладнання Starlink. Це потенційно дасть змогу розширювати покриття, не будуючи звичайних веж мобільного зв’язку в кожній точці.