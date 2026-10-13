Royal Air Maroc першою в Африці обладнає літаки супутниковим інтернетом Starlink

Марокканська авіакомпанія Royal Air Maroc написала в соцмережі X, що з початку 2027 року встановлюватиме на свої літаки супутниковий інтернет Starlink. Серед перевізників Африки та учасників альянсу oneworld на континенті вона першою публічно заявила про такі плани.

Інтернет з’явиться на 41 літаку, а для учасників програми лояльності Safar Flyer Wi-Fi на борту буде безплатним. Поки невідомо, чи доведеться вказувати свій номер у Safar Flyer під час бронювання і коли обладнання отримає останній літак. Зараз на рейсах Royal Air Maroc інтернету немає зовсім.

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Загалом у флоті авіакомпанії близько 70 літаків шести моделей — ATR 72-600, Embraer E190, Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8, Boeing 787-8 і Boeing 787-9. Які саме 41 з них отримають Starlink, перевізник не називає. Якщо судити зі складу флоту, це можуть бути всі Boeing 787 Dreamliner і 737 MAX 8, а також частина 737-800. Генеральний директор авіакомпанії Хамід Адду пояснив, що угоду зі Starlink уклали, аби пасажири подорожували за найвищими міжнародними стандартами.

Royal Air Maroc — національна авіакомпанія Марокко і найбільший перевізник країни. Її базовий аеропорт — у Касабланці, а маршрутна мережа охоплює 94 напрямки в Африці, Азії, Америці та Європі. Перевізник входить до альянсу oneworld, який об’єднує близько 15 авіакомпаній, серед них American Airlines, British Airways, Qatar Airways, Iberia, Qantas, Cathay Pacific, Finnair, Malaysia Airlines, Royal Jordanian і Alaska Airlines.

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Супутниковий інтернет Starlink швидкісний і має низьку затримку. Такого з’єднання досить, щоб у польоті вести прямі трансляції, грати, робити покупки онлайн і працювати так само продуктивно, як на землі. Цю технологію дедалі частіше обирають авіакомпанії в усьому світі — зокрема Emirates, Singapore Airlines і Scandinavian Airlines. Серед них — ізраїльська El Al, яка домовилася про партнерство зі Starlink у червні. В Африці ж до Royal Air Maroc жоден перевізник офіційно не переходив на Starlink.

Серед великих європейських перевізників на Starlink переходить і Lufthansa. 19 серпня 2026 року вона виконала перший регулярний рейс із супутниковим інтернетом — літак Airbus A320neo летів із Франкфурта до Рима. Систему на висоті 10 тис. м особисто випробував генеральний директор Lufthansa Airlines Єнс Ріттер. До кінця року компанія планує обладнати ще до 10 літаків сімейства A320, а до 2029 року — близько 850 бортів. Тоді група Lufthansa має стати найбільшим у Європі авіаційним користувачем цієї технології.